Infiniti Prototype 10: Einsitziger Speedster mit E-Antrieb

Die Nissan-Tochter präsentiert in wenigen Tagen mit dem Infiniti Prototype 10 einen einsitzigen Speedster mit E-Antrieb. Wir haben schon vor der Premiere beim Pebble Beach Concours d’Elegance in den USA ein erstes Bild der Studie für euch.

Nach dem Prototype 9 im vergangenen Jahr folgt in diesem Jahr logischerweise der Infiniti Prototype 10. Mit dem Konzeptfahrzeug, das als einsitziger Speedster mit E-Antrieb daherkommt, will der Ableger von Nissan einen Ausblick auf die zukünftige Modellpalette bieten, denn ab 2021 will die japanische Edel-Marke nur noch teil- oder vollelektrische Fahrzeuge fertigen.

Karim Habib, Executive Design Direktor der Marke und damit zusammen mit seinem Designer-Team maßgeblich für die Formgebung der neuen Studie verantwortlich, sagte über das neue Konzeptfahrzeug: „Der Infiniti Prototype 10 nimmt die Struktur und das Design einiger der aufregendsten Fahrzeuge der Automobil-Geschichte auf, als leistungsstarke Monoposto-Rennautos Kraft und Tempo geradezu versinnbildlichten. Unser neues Konzeptauto weist zudem in eine Zukunft, in der Strom als Antriebsquelle dienen wird. Dies zeigt sich sowohl in seiner Form als Ganzes als auch in seinen zahlreichen Detaillösungen. Unsere Inspiration für den Prototype 10 wurzelt in einer Ära des Optimismus, als Autos in erster Linie für Ihre Fahrfreude geliebt wurden, die sie ihren Fahrern vermittelten.“ Ziemlich markige Worte. Was davon in die Realität umgesetzt wird, erfahren wir am 23. August, wenn die Studie in Kalifornien vorgestellt wird.

Bilder: © Infiniti