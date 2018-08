Seat: Alexa ab sofort im Ibiza, Leon und Ateca

By

Ab sofort hält der Amazon-Sprachdienst Alexa Einzug in gleich drei Modelle von Seat: Ibiza, Leon und Ateca. Und Ende August 2018 soll dann auch noch das Kompakt-SUV Arona in Verbindung mit dem WLAN-fähigen Mediasystem mit dem cloudbasierten Sprachdienst ausgestattet werden.

Funktionen im Seat zu steuern, ohne dabei die Finger vom Lenkrad nehmen zu müssen, wird ab sofort noch einfacher, denn die Spanier integrieren den Sprachdienst Alexa von Amazon und die Media Control App in gleich drei Modelle: Ibiza, Leon und Ateca. Damit lassen sich dann per Spracheingabe ganz leicht Termine planen, Waren können online eingekauft werden, Musik wird abgespielt, das Navigationssystem navigiert ganz einfach zu verschiedenen Points of interest (z.B. Restaurants, Tankstellen, die nächste Seat-Werkstatt) oder es können individualisierte News abgerufen werden.

Aktuell soll das System bereits über 4.000 verschiedene Skills beherrschen. Zum Aufrufen muss nur die Aktivierungstaste am Lenkrad gedrückt werden und schon kann der gewünschte Sprachbefehl eingegeben werden. Der Vorteil liegt in einem viel geringerem Maß der Ablenkung. Nach dem Start am britischen Markt ist das System nun auch in Deutschland gestartet. Allerdings gibt es noch einen Haken: die für die Nutzung der Spracheingabe notwendige Media Control App steht bislang nur für Android Auto im Google PlayStore zum Download bereit.

Der Vorstandsvorsitzende der spanischen VW-Tochter, Luca de Meo, sagte im Rahmen der Alexa-Einführung: „Im Zuge zunehmender Vernetzung und immer komplexer werdender Online-Funktionalitäten müssen wir stets ein Gleichgewicht zwischen Bedienbarkeit und Sicherheit finden. Die Einführung des Amazon-Sprachdienstes Alexa macht uns dies deutlich leichter. Durch das bloße Antippen des Lenkrads werden Kunden künftig unter anderem nach Musik fragen können oder nach Points of Interest – ohne dabei die Augen von der Straße nehmen zu müssen.“

Bilder: © Seat