Toyota Yaris „Splash“ Hybrid: Sondermodell mit Panoramadach

Wenn es im Sommer so richtig heiß ist wie jetzt gerade, dann will man entweder das Panoramadach ganz weit öffnen oder sich von der Klimaautomatik im Kampf gegen den Schweiß unterstützen lassen. Das Sondermodell Toyota Yaris „Splash“ Hybrid hat beide Features serienmäßig mit an Bord und bringt daher schon einmal gute Voraussetzungen mit, um zum Liebling im sommerlichen Stadtverkehr zu werden. Was das Sommerauto alles mitbringt, erfahrt ihr in unseren News.

Für 22.300 Euro, abzüglich der Hybridprämie in Höhe von 2.600 Euro, gibt es jetzt das erst einmal auf nur 600 Fahrzeuge limitierte Sondermodell Toyota Yaris „Splash“ Hybrid. Das Fahrzeug mit Panoramadach ist in der Zweifarblackierung, bestehend aus den Farbtönen „Splash Cyan“ und „Mystic Schwarz“, erhältlich, verfügt über 16 Zoll große Leichtmetallfelgen und bringt Innenraumapplikationen im gleichen Blauton wie die Außenfarbe mit.

Im Yaris-Sondermodell arbeitet ein Hybrid-Antrieb mit 100 PS und einem stufenlosen Automatikgetriebe. Neben der Optik hat auch die Ausstattung einen erweiterten Umfang. Die Serienausstattung des Editionsmodells wird unter anderem auch von der Klimaautomatik, der Sitzheizung, vom Keyless-Go-System und einem Tempomat abgerundet.

Bilder: © Toyota