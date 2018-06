Elektroauto Hyundai Kona Elektro startet bei 34.600 Euro

By

Das Elektroauto Hyundai Kona Elektro startet im Spätsommer 2018 bei mindestens 34.600 Euro. Dafür gibt es die 136 PS starke Einstiegsversion mit einer Reichweite nach dem neuen WLTP-Zyklus von 312 Kilometern. Wem das zu wenig ist, der kann auch eine stärkere und mit einem noch größeren Akku ausgestattete Version wählen. Was ihr hierfür hinblättern müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Der Trend zum SUV hält ungebrochen an. Und dass die großen Allradler fürs urbane Umfeld nicht immer mit schlechter Energieeffizienz daherkommen müssen, beweist das Elektroauto Hyundai Kona Elektro, das bei 34.600 Euro startet und hierzulande im Spätsommer 2018 auf den Markt kommen soll. Genau wie beim Niro EV der Konzernschwester Kia bietet man auch hier zwei Leistungsstufen an: Schon die kleinere Version mit 136 PS und einer 39-kWh-Batterie bietet bis zu 312 Kilometern Reichweite nach WLTP-Zyklus und mit 395 Nm einen kräftigen Antritt. Damit beschleunigt das kompakte Elektro-SUV in 9,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Wer mehr Power braucht, für den gibt es auch eine 204 PS starke Version mit einem 64-kWh-Akku, die sogar 482 Kilometer mit einer Akkuladung weit kommen soll und die in nur 7,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprintet. Diese Version kostet mindestens 39.000 Euro. Beim Stromverbrauch geben die Koreaner von 13,9 bis 14,3 kWh/100 km nach WLTP an. Über eine Shift-by-Wire-Steuerung können die Fahrstufen ausgewählt werden und am Lenkrad befinden sich Schaltpaddel, über die dann verschiedene Rekuperationsstufen eingestellt werden.

Die Linie „Trend“ enthält als Basisausstattung unter anderem einen aktiven Spurhalteassistenten mit Lenkeingriff sowie ein 8,0-Zoll-Navi. Das Top-Modell beim elektrischen Kona ist die Linie „Premium“, bei der ein Head-up-Display, beheiz- und kühlbare Ledersitze sowie ein Stauassistent zur Serienausstattung gehören. Wer sich für den stärkeren Antriebsstrang mit der Top-Ausstattung entscheidet, landet am Ende bei 45.600 Euro.

Bilder: © Hyundai