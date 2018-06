Porsche Taycan: 2019 kommt das erste Elektroauto der Schwaben

By

Die Schwaben haben jetzt den Namen für ihr erstes Elektroauto verraten: 2019 kommt der Porsche Taycan. Der Name nimmt auch Bezug auf die Ausdauer und den unbedingten Willen zu sportlicher Leistung, den der 600-PS-Sportler unbedingt mitbringen soll. Alle bislang bekannten Fakten gibt es in unseren News.

Auf dem Genfer Autosalon hatten die Schwaben ihr erstes Elektroauto noch mit der Bezeichnung Mission E ins Rennen geschickt, aber jetzt ist klar, dass der 2019 erscheinende Elektro-Sportler auf den Namen Porsche Taycan hören soll. Der Name der 600-PS-Limousine, der im türkischen übersetzt so viel wie „lebendig wie ein Fohlen“ bedeutet, wurde vor kurzem bei einer Veranstaltung im Porsche-Museum bekanntgegeben. Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, sagte dazu: „Unser neuer Elektro-Sportler ist stark und leistungswillig; ein Fahrzeug, das ausdauernd weite Strecken zurücklegt und für Freiheit steht.“

Die Allradlimousine mit Platz für vier Leute wird von zwei Elektromotoren angetrieben, die zusammen eine Leistung von 600 PS auf den Asphalt pressen sollen. Damit soll der E-Sportler in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und die 200-km/h-Marke soll bereits in unter zwölf Sekunden der Vergangenheit angehören. Die Zuffenhausener versprechen ihren Kunden, dass mehrere Beschleunigungszyklen hintereinander möglich seien, ohne einen Leistungsverlust befürchten zu müssen. Die maximale Reichweite nach NEFZ soll laut Unternehmensangaben über 500 Kilometer betragen. Und ist der Akku dann doch einmal leer, so soll eine 800-Volt-Architektur dabei helfen, am Schnellladenetz in rund vier Minuten Energie für 100 Kilometer Reichweite nachlegen zu können.

Bilder: © Porsche AG