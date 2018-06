Jaguar I-Pace: Hier kommt der Tesla-Jäger

By

Die Briten zeigen mit dem Elektro-SUV Jaguar I-Pace, wie Elektromobilität funktionieren kann. Sowohl die deutschen Hersteller als auch der Platzhirsch aus den USA hinken wohl spätestens mit der Einführung des luxuriösen E-Autos hinterher und so wird das Elektroauto von der Insel bald zum Tesla-Jäger Nummer 1. Alle Fakten zum 400 PS starken Elektro-Kraftprotz bekommt ihr in unseren News.

In Sachen Elektromobilität geben die Briten, spätestens seitdem der indische Konzern Tata die Marke mit der Raubkatze übernommen hat, so richtig Gas. Der neueste Clou: Das konkurrenzfähige Elektro-SUV Jaguar I-Pace, mit dem man zum Tesla-Jäger Nummer 1 aufsteigen wird. Dabei schauen die deutschen Hersteller erst einmal in die Röhre, denn der elektrisch angetriebene Brite leistet weit mehr als Mercedes mit dem EQC, Audi mit seinem E-Tron oder BMW mit dem kommenden iX3.

Damit das Elektroauto auch schnell aus den Startlöchern kommt, hat man ihm jeweils einen Elektromotor für jede Achse spendiert. So stehen am Ende 400 PS und maximal 696 Nm in der Leistungsbeschreibung des Fahrzeuges, das mit 50:50 auch eine für eine sportliche Fahrweise sehr günstige Achslastverteilung mitbringt. Das alles reicht, um den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden zu erledigen. Die elektronische Spaßbremse greift bei 200 km/h ein.

Aus den 432 Lithiumionen-Hochenergiezellen, die selbst rund eine halbe Tonne wiegen, entspringen 90 Kilowattstunden (kWh), die nach der mehr an der Praxis orientierten WLTP-Verbrauchsmessung für 480 Kilometer gut sein sollen. Damit bleibt dann auch bei sportlicherer Fahrweise am Ende sicher eine alltagstaugliche Reichweite übrig. Ein weiterer Faktor für die vergleichsweise hohe Reichweite: Die offenbar gut funktionierende Rekuperation.

Da die Batterien zwischen Vorder- und Hinterachse platzsparend untergebracht sind, bleibt im Innenraum für die vier bis fünf Passagiere genügend Platz. Auch das Gepäck findet bei einem Kofferraumvolumen von 656 Litern, das sich auf 1.453 Liter vergrößern lässt, sicher komplett Platz. Die Basisversion I-Pace S startet zur Markteinführung in Deutschland im August 2018 bei mindestens 78.800 Euro. Wer sich für das Topmodell HSE entscheidet, muss mindestens 91.720 Euro einplanen. Damit ist er zwar nicht günstiger, als ein vergleichbarer Tesla, aber offenbar doch schneller, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

