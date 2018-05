Kleines Elektroauto SEAT eMii rollt durch Barcelona

By

Die Spanier haben jetzt eine Carsharing-Flotte mit dem Prototyp vom kleinen Elektroauto SEAT eMii in Barcelona in Betrieb genommen. Über 1.000 Mitarbeiter vom hauseigenen Metropolis:Lab und von Pier 01 Tech City können sich jetzt jederzeit ein Fahrzeug aus der Flotte über eine mobile App reservieren und dann von bis zu 160 Kilometern rein elektrischer Reichweite profitieren. Alle Fakten dazu bekommt ihr in unserem Artikel.

2020 soll das erste reine Elektroauto der spanischen VW-Tochter auf den Markt kommen. Bis es soweit ist, wird der Elektroauto-Kleinwagen SEAT eMii im Rahmen eines Carsharing-Projektes zu Testzwecken über die Straßen der Metropole Barcelona rollen. Der elektrische Stadtflitzer baut auf dem Konzernbruder VW e-up! auf. Genau wie der Wolfsburger soll auch der Spanier mit einer Akkuladung eine Strecke von bis zu 160 Kilometern zurücklegen können. Ideal also für Fahrten in der Stadt und ins nähere Umland.

Ist die Akkuladung verbraucht, so soll eine volle Ladung an der Schnellladestation in nur 35 Minuten erledigt sein, während es an der handelsüblichen Haushaltssteckdose rund acht Stunden dauern soll, bis die Batterie wieder vollständig aufgeladen ist.

Der batteriebetriebene Prototyp steht jetzt aber schon einmal zum Test über 1.000 Mitarbeitern des SEAT-eigenen Metropolis:Lab und des Technologie-Standortes Pier 01 Barcelona Tech City zur Verfügung. Sergi Vila, der für den Bereich Operations and Finance im SEAT Metropolis:Lab Barcelona zuständig ist, sagte über die Flottennutzung: „Ich hole mir normalerweise einen Wagen, um zu Meetings in Barcelona zu fahren. Wenn ich ihn zurückgebe, kann ihn ein anderer Kollege reservieren und übernehmen.“ Einfach über die App den Tag, die gewünschte Uhrzeit und das Fahrzeug auswählen und schon wird nach der Reservierung ein digitaler Schlüssel versendet, mit dem sich das Fahrzeug dann öffnen lässt. Damit wird „dem Benutzer mit nur einem Klick Zugang zum Fahrzeug gewährt, ohne dass ein physischer Schlüssel notwendig wäre“, wie Vila ergänzte.

Wenn das Elektroauto dann wieder zurück auf seinen Parkplatz gebracht wurde, muss einfach nur das Ladekabel eingesteckt werden und schon beginnt die Schnellladung, so dass nach kurzer Zeit der nächste Kollege das Fahrzeug nutzen kann. Im eMii befinden sich die Akkus dort, wo im Normalfall eigentlich der Benzintank sitzen würde.

Mit dem Fahrzeug sollen Erkenntnisse für künftige E-Autos gewonnen werden. 2020 wollen die Spanier mit einer Plug-in-Hybrid-Version des Kompaktwagens Leon ihren ersten Serien-Stromer an den Start bringen. Im selben Jahr will man dann auf Basis der MEB-Plattform von Volkswagen auch das erste reine E-Auto aus Spanien auf den Markt bringen, was eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern haben soll.

Bilder & Video: © Seat