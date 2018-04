Genesis Essentia Concept: Extravagante Elektro-Studie

By

Auf der New York Auto Show präsentiert die Edeltochter von Hyundai aktuell ihre extravagante Elektro-Studie Genesis Essentia Concept. Der als Gran Turismo ausgeführte Zweitürer soll einen Ausblick auf eine Reisesportler mit elektrischem Antrieb geben.

Ein elektrisch angetriebener Luxus-Sportler – dieses Segment will die Hyundai-Tochter mit dem Genesis Essentia Concept besetzen. Die extravagante Elektro-Studie feierte jetzt vor kurzem ihre Weltpremiere auf der New York Auto Show. An der Ostküste gibt es einen langestreckten Gran Turismo zu sehen. Die Basis dafür ist ein aus Kohlefaserlaminat gefertigtes Monocoque, über welches eine weitestgehend verglaste Kabine gestülpt wurde.

Darunter soll sich ein reisetauglicher 2+2-Sitzer verbergen, der über zwei Schmetterlingstüren, die dank einer Strukturkonstruktion besonders leicht ausfallen dürften, bequem erreichbar sein sollte. Für das Design ist Designer Luc Donckerwolke verantwortlich, der in der Vergangenheit unter anderem bereits einige Modelle von Lamborghini und Bentley gestaltet hat.

Im Innenraum vermittelt die große Lederlandschaft echtes Nobelflair. Schalter und Knöpfe hat man im Konzeptfahrzeug gleich ganz abgeschafft. Stattdessen gibt es ein mehrfach segmentiertes Riesendisplay, das über die gesamte Armaturenbrettbreite läuft, sowie ein Zusatzdisplay für fahrrelevante Informationen hinterm Lenkrad.

Für Power sollen laut den Verantwortlichen „mehrere“ Elektromotoren sorgen, die ihren Strom aus den im Mitteltunnel des Fahrzeuges platzierten Batterien beziehen werden. Damit ist auch klar, dass man einen möglichst tiefen Schwerpunkt realisieren wollte. Bei den Fahrwerten gibt es lediglich den Sprintwert von 0 auf 60 mph (entspricht rund 96 km/h): Der Sprint soll nach drei Sekunden erledigt sein. Mit weiteren technischen Daten hält man sich bei der Marke noch nobel zurück.

