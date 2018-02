Renault Zoe: Mehr Power für den Elektro-Bestseller

By

Der Renault Zoe ist immer noch das am meisten in Europa verkaufte Elektroauto und damit ein wahrer Elektro-Bestseller. Ab sofort gibt es für den elektrisch angetriebenen Kleinstwagen mehr Power, denn das neue Aggregat R110 bietet 12 KW mehr Leistung als der Vorgänger R90.

Für den Renault Zoe haben die Franzosen einen neuen Elektromotor entwickelt, der dem Elektro-Bestseller mehr Power bescheren soll, ohne sich dabei in der Größe oder dem Gewicht zu steigern. Das neue Aggregat, der R110, bringt eine zusätzliche Leistung von 12 KW / 17 PS, was vor allem beim Zwischenspurt zwischen 80 auf 120 km/h zu spüren sein soll, denn hier will man zwei Sekunden schneller sein als noch mit dem alten R90-E-Motor. Der nun 109 PS leistende Motor soll auch gleich vom Start weg ab der Minimaldrehzahl bereits das maximale Drehmoment von 225 Nm zur Verfügung stellen. Und das alles soll ohne Einbußen bei der Reichweite geschehen, denn die lag im neuen WLTP-Zyklus immer noch bei 300 Kilometern.

Über das neue serienmäßige Touchscreen-Multimediasystem R-Link Evolution kann nun die Smartphone-Integration über Android Auto erfolgen. Die neue Lackfarbe „Blueberry Purple“ findet sich auch im Innenraum auf einigen Dekorleisten wieder.

Bilder: © Renault