Nissan XMotion Concept: Ausblick auf kommende Kompakt-SUV

By

Zur NAIAS (North American International Auto Show) in Detroit haben die Japaner jetzt das Tuch gelüftet und uns mit dem Nissan XMotion Concept schon mal einen Ausblick auf kommende Kompakt-SUV gegeben. Das dürfte dann mehr als nur ein Fingerzeig darauf sein, wie die in Nordamerika übrigens Rouge Sport (Qashqai) und Rogue (X-Trail) genannten Modelle der Marke in dieser Fahrzeugklasse zukünftig aussehen könnten. Erste Fotos der Studie bekommt ihr in unseren News.

Es wird eckig und bekommt Kanten. Das Außendesign vom Nissan XMotion Concept ist durchaus mutig und gibt einen ersten Ausblick auf kommende Kompakt-SUV. Der große Grill und die seitlichen Kühlluftöffnungen unter den LED-Scheinwerferspangen können durchaus schon einmal beeindrucken. An den Seiten fallen die kraftvoll ausgestellten Radhäuser und die trotz der sehr gedrungenen Fahrzeuggröße noch äußerst dynamische Linienführung auf. Am Heck gibt es dann eine recht kleine Heckscheibe, welche zusammen mit dem ungewöhnlich geformten Blech und dem angedeuteten Diffusor den Abschluss bildet. Schmale Lichtbänder runden das Heckdesign ab.

Im Innenraum fällt gleich auf, dass sich die Türen gegenläufig öffnen, was einen entsprechend großzügigen Zugang in den Fahrgastraum ermöglicht. Die Einzelsitze vom 4+2-Sitzkonzept scheinen freischwebend zu sein und werden über die gesamte Innenraumlänge von einer ebenfalls frei im Raum schwebend inszenierten Mittelkonsole aus hellem Holz getrennt. Schalter und Knöpfe scheint man im Cockpit vergeblich zu suchen. Dafür gibt es gleich sieben Bildschirme: jeweils einer links und rechts am äußeren Ende der Instrumententafel, ein digitaler Rückspiegel und ein Display in der Mittelkonsole.

Damit sich der Nissan-Pilot besonders gut aufs Fahren konzentrieren kann, ist in das Bedienkonzept eine Blicksensorik mit Sprach- und Gestensteuerung integriert. Dank den vielen integrierten Assistenzsystemen kann teilautomatisiertes Fahren ermöglicht werden. Und wie es sich für eine modernes Fahrzeug gehört: Die Vernetzung mit der Umgebung ist natürlich auch möglich.

Bilder: © Nissan