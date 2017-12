Mittelklasse-SUV Jeep Cherokee: 2019 mit neuer Nase

By

Im Januar 2019 feiert die überarbeitete Version vom Mittelklasse-SUV Jeep Cherokee auf der North American International Auto Show (NAIAS Detroit 13. – 29. Januar) seine Premiere. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der neuen Nase, die nun statt dem geteilten Licht alles in einem vereint. Wir haben für euch die ersten offiziellen Fotos.

Der Mittelklasse-SUV Jeep Cherokee schien den Verantwortlichen wohl vom Design her so gar nicht mehr zu den übrigen Jeep-Modellen zu passen. 2019 kommt nun das geliftete Modell mit neuer Nase, welche das seit 2013 am Markt befindliche Fahrzeug nach dem Update wieder in die Nähe vom Compass und vom Grand Cherokee rückt.

Einen ersten Blick kann man auf der NAIAS 2018 auf das neue Design werfen. Auf den ersten, vorab veröffentlichten offiziellen Fotos fällt vor allem auf, dass sich bei den Scheinwerfern jetzt wieder alles, mal abgesehen von den Nebelscheinwerfern, im oberen Lampengehäuse befindet. Statt dem gewöhnungsbedürftigen Vier-Augen-Gesicht gibt es nun vorne wieder die konventionelle Lichteranordnung.

Den Rest vom Fahrzeug hat man eher leicht angepasst. So gibt es nun in der Flanke die bei modernen Fahrzeugen schon fast obligatorische Kante zu den Kotflügeln hin. Am Heck fällt auf, dass das Nummernschild jetzt in der Heckklappe integriert ist und nicht mehr auf dem Stoßfänger platziert wird. Dafür wandert die gesamte Heckschürze ein Stück nach oben und auch der optische Unterfahrschutz wird deutlich vergrößert. Auch die Endrohre haben ihre Form leicht verändert. Dank der neuen Grafik der LED-Rückleuchten wirkt das Heckdesign nun insgesamt deutlich bulliger.

Wer in den Innenraum schaut, wird auf den ersten Blick nichts Neues entdecken. Nur unter den Abdeckungen findet sich eine Neuerung: Nun zieht die hier aktuelle Unterhaltungselektronik (Uconnect 4C) ein. Und auch wenn effizientere Motoren bereits angekündigt sind, so stehen aktuelle Infos zur Technik bislang noch aus. Doch spätestens am 16. Januar 2018 wissen wir mehr, denn dann erfolgt die Premiere auf der NAIAS in Detroit.

Bilder: © Fiat Chrysler Automobiles