Neuer Renault-Daimler-Motor: 1,3-Liter-Turbo-Benziner

Die Zusammenarbeit zwischen dem schwäbischen und dem französischen Autobauer trägt jetzt neue Früchte: So wird der neue Renault-Daimler-Motor, ein 1,3-Liter-Turbo-Benziner, ab sofort in den Renault-Modellen Scénic und Grand Scénic zu finden sein. Alle Details zu den verschiedenen Leistungsstufen gibt es für euch in diesem Artikel.

Ab sofort gibt es einen neuen Renault-Daimler-Motor. Der 1,3-Liter-Turbo-Benziner wird ab sofort in drei Leistungsstufen angeboten: 115, 140 und 160 PS. In der Basiskonfiguration leistet der 1.330 ccm große Vierzylinder mit variablen Steuerzeiten und einer 250-bar-Direkteinspritzung 115 PS (TCe 115) und bringt maximal 220 Nm an die Kurbelwelle. Die nächst höhere Leistungsstufe, der TCe 140, bringt es auf 140 PS und höchstens 240 Nm Drehmoment. Die Top-Leistungsstufe wird der TCe 160 sein, der 160 PS und 260 Nm Drehmoment (EDC: 270 Nm) aufbringen kann.

Der schwächste Ableger des Trios kann nur über ein manuelles Sechsgang-Getriebe angesteuert werden. Die beiden stärkeren Aggregate lassen sich auch mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe EDC verbinden. Ab sofort können die Varianten des neuen Triebwerks auf Kundenwunsch in den Renault-Modellen Scénic und Grand Scénic eingebaut werden. Die Auslieferung startet dann Mitte Januar 2018 und im Laufe des kommenden Jahres soll der Motor dann auch für weitere Renault-Modelle im Angebot sein. Auch wenn dazu bislang offiziell noch nichts zu hören war, so kann man doch vermuten, dass das neue Triebwerk auch in den kommenden Kompaktklasse-Modellen von Mercedes, beginnend mit der neuen A-Klasse Anfang 2018, zum Einsatz kommen dürfte.

Bilder: © Renault