50. Essen Motor Show: Das Mekka für Autonarren und Tuner feiert Geburtstag

Bereits seit einem halben Jahrhundert gibt es die Essen Motor Show schon und so feiert das Mekka für Autonarren und Tuner in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. 2017 erwartet die Besucher zum Beispiel eine Sondershow anlässlich 50 Jahre Mercedes-AMG mit Exponaten wie dem Mercedes 300 SEL 6.8 AMG aus dem Jahr 1971 und dem aktuellen Mercedes-AMG GT3. Aber auch Neuheiten wie die vollelektrische Studie Škoda VISION E oder das elektrische Brabus Ultimate E Concept. Zudem wird auch ein Tesla Model S P100DL aus der elektrischen Rennserie Electric GT gezeigt. Am Samstag öffnet die Messe in der Ruhrpott-Metropole ihre Tore.

Die 50. Essen Motor Show vom 2. bis 10. Dezember (Preview Day am 1. Dezember) wird auch 2017 wieder ein echtes Mekka für Autonarren und Tuner. Die Messe feiert Geburtstag und mit ihr wird auch die hauseigene Mercedes-Tuningmarke AMG 50 Jahre alt. Das feiert der Stuttgarter Autohersteller, in dem er in der Halle 3 der Messe Exponate wie den Mercedes 300 SEL 6.8 AMG von 1971 oder den neuen Mercedes-AMG GT3 präsentieren wird.

Dass man auf einer Messe für besonders PS-starke Fahrzeuge mittlerweile auch um Elektroautos keinen riesigen Bogen mehr macht zeigen die zahlreichen Studien in Sachen Elektromobilität, die ebenfalls in der Halle 3 zu sehen sein werden. So kann man dort beispielsweise das erste vollständige Elektrofahrzeug in der Geschichte von Škoda bestaunen. Die Tschechen bringen die Elektro-Studie VISION E mit. Das fünftürige SUV-Concept ermöglicht autonomes Fahren der Stufe 3. Es kann allein im Stau oder auf der Autobahn fahren, kann die Spur halten und Hindernissen ausweichen, kann eigenständig überholen und sucht sich einen freien Parkplatz, in den es selbst ein- und ausparkt.

Ebenfalls neu wird die Studie eines exklusiven Stadtsportwagens mit Elektroantrieb sein: Das Brabus Ultimate E Concept basiert auf dem aktuellen Smart fortwo Coupé. Der elektrische Stadt-Sportler soll dank seinem Akku mit einer Kapazität von 22 kWh rund 160 Kilometer rein elektrisch fahren können. Als absolute Neuheit wird der Nissan Leaf zu sehen sein, dessen Marktstart für Anfang 2018 anvisiert wird. Zudem kann man in Halle 3 Modelle von Tesla, BMW und Opel begutachten.

Die Kalifornier bringen ein Tesla Model S P100DL aus der elektrischen Rennserie Electric GT mit in den Ruhrpott. Für Sportwagenfreunde gibt es natürlich auch konventionell angetriebene Neuheiten wie den mit einem Kohlefaser-Monocoque ausgestatteten Zweisitzer CTR 2017 der Manufaktur Ruf. Tuningfans kommen in den Hallen 1A und 9 voll auf ihre Kosten, denn hier präsentieren die Aussteller an ihren Ständen veredelte Premiumfahrzeuge und Tuning-Zubehör. Die Messe hat jeden Tag bis 18 Uhr geöffnet. Tages-Karten kosten online 15 Euro und an der Tageskasse 16 Euro.

Bilder: © Essen Motor Show