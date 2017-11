BMW i8 Roadster: Offener Hybrid-Sportler mit 374 PS

By

Mit dem Update BMW i8 Roadster stellen die Bayern pünktlich zum Beginn der Cabrio-Saison 2018 im Mai einen offenen Hybrid-Sportler mit 374 PS auf die Räder. Der kann rein elektrisch 53 Kilometer weit fahren und ist sowohl als Open-Air-Zweisitzer also auch weiterhin als geschlossenes Coupé mit vier Sitzen erhältlich. Alle News über den Freiluft-Sportler mit Aluminium-Chassis und Fahrgastzelle aus CFK gibt es für euch in diesem Artikel.

Während der neue Sportwagen von Tesla erst in drei Jahren die Auto-Bühne betreten soll, ist es beim BMW i8 Roadster schon im Mai 2018 soweit. Dann kommt der offene Hybrid-Sportler mit seinen 374 PS Systemleistung auf den Markt. Der Elektromotor an den Vorderrädern bekommt in der neuen Generation 12 PS mehr spendiert, so dass er nun 143 PS leistet. Er unterstützt den 1,5-Liter-Dreizylinder-Ottomotor, der es unverändert auf 231 PS bringt.

Damit sprintet das Coupé in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Open-Air-Variante braucht dafür 0,2 Sekunden mehr. Beide Versionen können auf bis zu 250 km/h beschleunigen. Trotz der sportlichen Fahrleistungen will man beim Verbrauch mit nur 2,1 Litern beim Cabrio auskommen. Das ist bauartbedingt 60 Kilogramm schwerer als das Coupé und verbraucht deshalb auch etwas mehr. Die geschlossene Variante soll sogar mit nur 1,9 Litern auf 100 Kilometern auskommen.

Das 1.595 Kilogramm schwere Coupé schafft es rein elektrisch angetrieben 55 Kilometer weit zu fahren. Beim etwas schwereren Roadster sind es nur 53 Kilometer. Die jetzt 34 Ah große Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie, 14 Ah mehr als noch bei der Vorgängerversion, soll an einer normalen Haushaltssteckdose in rund viereinhalb Stunden wieder aufgeladen werden können.

Auf der Los Angeles Autoshow 2017 wurde die neue Karosserievariante mit den Verbesserungen jetzt der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Dazu gehört unter anderem ein elektrisches Soft-Top. Das Stoffverdeck lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h auch während der Fahrt in 15 Sekunden öffnen und schließen. Der Benziner ist neuerdings auch mit einem Partikelfilter ausgestattet und soll auf Grund einer neuen Motorsoftware so wenig wie möglich im Gebrauch sein. Dank dem intelligenten Navi sollen die Motoren bei aktivierter Zielführung möglichst effizient arbeiten.

Bilder: © BMW Group