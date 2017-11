Lexus RX 450hL: Premiere für den Hybrid-Crossover in L.A.

By

Der große Hybrid-Crossover wird noch größer und bekommt eine dritte Sitzreihe und mehr Kofferraumvolumen. Seine Premiere feiert der Lexus RX 450hL bei der Auto Show (1. – 10. Dezember 2017) in L.A..

In Los Angeles wird der neue Hybrid-Crossover Lexus RX 450hL das erste Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Dabei wird der RX, der vor 20 Jahren die Reihe der Premium-Crossover anführte, seine typische Linienführung behalten. Nach dem Update wird das neue Modell aber mit einem deutlich vergrößerten Raumangebot zu haben sein. Das SUV-Modell RX bekommt erstmals eine neue Karosserievariante mit dem Zusatz L zur Seite gestellt. Der zusätzliche Buchstabe steht dabei für einen längeren Radstand und wohl auch für Zuwachs bei der Gesamtlänge.

Auch wenn genaue Zahlen wohl erst bei der Präsentation verraten werden, so dürfte der neue Großraum-SUV bei der Länge die Fünf-Meter-Marke locker knacken. Von dem Plus soll man dann vor allem im Innenraum etwas spüren. So soll es im Fond neben einer dritten Reihe mit zwei Sitzplätzen auch noch mehr Platz für das Gepäck geben. Aber auch hier gilt bislang leider: Keine genauen Zahlen. In Europa wird der RX L mit Hybridantrieb (RX 450hL) und in weiteren Märkten auch als Benziner (RX 350) angeboten.

Bilder: © Lexus