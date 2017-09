Opel Insignia GSi Sports Tourer mit 210-PS-Biturbo-Diesel

By

Nach der Limousine stellen die Hessen jetzt auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September) auch den Kombi Opel Insignia GSi Sports Tourer mit dem 210-PS-Biturbo-Diesel vor. Damit findet sich in der Motorenpalette nun nicht mehr nur der 2,0-Liter-Turbobenziner mit 260 PS, sondern eben auch ein sportlicher Dieselmotor. Was ihr sonst noch über den sportlichen Mittelklasse-Frachter wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Durften sich früher die besonders sportlichen Fahrzeuge der Rüsselsheimer mit der Bezeichnung OPC schmücken, so kehrt man nun wieder zum traditionsreichen GSi-Label zurück. Das bekommt nun auch die Sportversion Opel Insignia GSi Sports Tourer, die sowohl mit dem bereits angekündigten 2,0-Liter-Turbobenziner mit 260 PS und 400 Nm als auch mit einem neuen 210-PS-Biturbo-Diesel an den Start gehen wird.

Der große Diesel des Sportkombis bringt es auf ein maximales Drehmoment von 480 Nm. Dank seiner Power beschleunigt er den Wagen in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und macht erst bei 231 km/h Schluss. Beim Normverbrauch geben die Entwickler 7,3 Liter Diesel auf 100 Kilometern (192 g CO2/km) an. Der Benziner ist bei der Kombi-Version dann noch etwas flotter: Er beschleunigt in 7,5 Sekunden auf Landstraßentempo und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 245 km/h. Allerdings langt er an der Zapfsäule auch etwas stärker zu: 8,7 Liter Super auf 100 Kilometern will er mindestens haben.

Technisch unterscheidet sich das ebenfalls Ende 2017 erscheinende Modell nicht allzu sehr von der Limousine. Auch der Familienfrachter liegt dank kürzerer Federn um zehn Millimeter näher am Asphalt, spezielle Sportdämpfer reduzieren Karosseriebewegungen und das elektromechanische FlexRide-Fahrwerk passt innerhalb von Sekundenbruchteilen Stoßdämpfer und Lenkung an die aktuelle Fahrbahnsituation an. Bei den Fahrmodi kann der Fahrer zwischen Standard, Tour und Sport wählen und dann werden Lenkung und Gasannahme je nach gewählter Vorgabe angepasst.

Da es sich um einen Kombi handelt, gibt es beim Kofferraumvolumen natürlich kräftige Unterschiede. Der Sports Tourer schluckt zwischen 560 bis 1.665 Liter und liegt damit zwischen 70 und 215 Litern über den Werten der Limousine. Auch im Sport-Kombi kommt ein speziell für die GSi-Ausführung entwickelter Integralsitz mit Lederbezug zum Einsatz. Er trägt das AGR-Siegel (Aktion Gesunder Rücken e.V.) und kann über Ventilation, Heizung, eine Massagefunktion und verstellbare Seitenwangen verfügen. Die Preise für so viel Sportlichkeit und Komfort werden die Macher aber dann wohl frühestens zur IAA 2017 in wenigen Wochen bekanntgeben.

Bilder: © Opel