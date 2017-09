Opel Vivaro Life: Premiere für den Campervan

By

Nach den neuen Passagiervarianten Tourer und Combi+ kommt nun der Campervan Opel Vivaro Life. Die dritte Version des Großraumtransporters feiert auf der IAA 2017 in Frankfurt ihre Premiere. Auch die neue Variante glänzt mit variabler Sitzgestaltung und On-Board-Übernachtungsmöglichkeiten. Alles was ihr zum multifunktionalen Wohn- und Freizeitmobil wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Der Opel Vivaro Life holt alle ab, die voll auf einen Outdoor-Lifestyle setzen und dabei auf den Komfort der gewohnten Umgebung nicht verzichten wollen. Der Campervan, der zur diesjährigen IAA (14. bis 24. September 2017) seine Premiere feiert, ist mit einem voll verkleideten Innenraum mit LED-Deckenbeleuchtung, die für ein angenehmes Licht bei Dunkelheit sorgt, ausgestattet. Für die Flexibilität, das Fahrzeug sowohl als Mehr-Personen-Shuttle oder Einfach-Camper für einen Ausflug zu zweit einsetzen zu können, sorgt das variable Sitzsystem.

In der zweiten Sitzreihe finden sich serienmäßig um 360 Grad drehbare Einzelsitze und in der hintersten Reihe eine auf Schienen verschiebbare Sitzbank. Die dritte Sitzreihe lässt sich zudem leicht zu einer ebenen Liegefläche umklappen. Für den Innenraum kann zusätzlich noch ein Klapptisch gekauft werden, der dann die Sitzecke komplettiert. Eine ebenfalls optional erhältliche Standheizung sorgt auch bei kühleren Temperaturen für ein angenehmes Innenraumklima.

Die Klimaautomatik ist ebenso serienmäßig wie Parkpiepser, Ladeanschlüsse für mobile Geräte sowie eine 220-Volt-Steckdose (bis 300 Watt) für Laptops und andere Kleingeräte. Die Außenhaut des Vivaro Life sieht genauso aus wie bei der Tourer-Version: Akzente setzen beispielsweise die in hochglanzschwarz lackierten Griffe und Außenspiegel. Optional können noch extra-stark getönte Scheiben hinter der B‑Säule sowie 17-Zoll-BiColor-Leichtmetallräder in „Diamond Cut“-Optik dazu gebucht werden. Für den Innenraum gibt es gegen Aufpreis die hochwertige Lederausstattung und das Irmscher Style-Paket. Die genauen Preise hat man bei Opel bislang allerdings noch nicht verraten.

Bilder: © Opel