Subaru XV: Sportlicher Crossover startet bei 22.980 Euro

Ende 2017 kommt die neue Generation vom sportlichen Crossover Subaru XV für mindestens 22.980 Euro auf den Markt. Auch wenn sich der Allradler in Zukunft deutlich sportlicher fahren lassen soll, so fehlt ihm bei der zweiten Generation doch etwas. Was genau, der erklären wir euch in unseren News.

Ab Ende November 2017 wird es den sportlichen Crossover ab 22.980 Euro zu kaufen geben. Vorher steht für den fast 4,50 Meter langen Fünftürer noch die Europapremiere auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September) an. Optisch orientiert sich der zweite Durchgang stark am Vorgänger, aber die Neuauflage auf der neuen Global-Plattform soll eine deutlich verbesserte Steifigkeit mitbringen.

Interessanter wird es da schon beim Blick unter die Motorhaube, denn da wird man bei der zweiten Generation vergeblich einen Diesel suchen. Der Selbstzünder ist aus dem Motorprogramm herausgeflogen und so stehen jetzt nur noch stehen zwei Vierzylinder-Boxermotoren mit 1,6 beziehungsweise 2,0 Liter Hubraum mit 114 PS respektive 156 PS zur Wahl.

Die Kraftverteilung erfolgt grundsätzlich auf alle vier Räder, wobei es Unterstützung von der elektronischen Drehmomentverteilung Active Torque Vectoring und dem X-Mode Allradmanagement-System gibt. Im serienmäßigen serienmäßige Fahrerassistenzsystem Eyesight sind ein Notbremssystem, Spurhalte-, Spurleit- und Anfahrassistenten enthalten.

Die Grundausstattung „Trend“ ist mit Kollisionsverhinderer, Spurassistent, Abstandstempomat, Licht- und Regensensor, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn sowie einem Audiosystem mit 6,5-Zoll-Display, CD-Player und DAB+-Radio ausgestattet. Ab 25.980 Euro gibt es dann die Ausstattung „Comfort“ samt LED-Scheinwerfer, Kurvenlicht, Zwei-Zonen-Klima, Lederlenkrad und 8-Zoll-Display. Die Ausstattung „Exclusive“ (ab 27.500 Euro) bringt dann noch Fernlicht-, Querverkehr-, Spurwechsel- und Totwinkelassistenten sowie ein schlüsselloses Zugangs- und ein Navisystem mit. Die ausschließlich mit dem 2,0-Liter-Boxermotor erhältliche Topausstattung „Exclusive+“ (32.980 Euro) enthält zudem noch elektrisch verstellbare Ledersitze, Lenkradheizung sowie ein Glasschiebedach.

Bilder: © Subaru