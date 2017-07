Seat Leon Cupra ST: 300 PS starker Frachter

By

Ein 300 PS starker Frachter? Da denkt man eigentlich schon fast reflexartig an die Premiumhersteller aus Süddeutschland, aber mit dem bärenstarken Seat Leon Cupra ST hat die VW-Tochter jetzt den Beweis angetreten, dass so viel Power durchaus auch zu einem alltagstauglichen Kompakten passen kann.

Wenn es nicht der große Edel-Kombi aus Bayern sein muss, dann lohnt sicher auch mal ein Blick auf den bärenstarken Kompakt-Frachter Seat Leon Cupra ST, der mit seinen 300 PS und maximal 380 Nm Drehmoment aus dem 2.0 TSI im Vergleich zum Vorgänger noch einmal 10 PS oben draufpackt. Die Spanier bieten den Kompaktsportler als dreitürigen SC, als Fünftürer und als ST (Kombi) an. Die Preisliste für den SC startet bei 34.280 Euro. Die Ausgabe als ST, der mit Allradantrieb 4Drive und Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) zu haben ist, kostet dann schon mindestens 39.480 Euro.

Der Sportler kann in der Kombi-Version aber auch mit einer manuellen Sechsgang-Schaltung bestellt werden, welche die Kraft dann allerdings nur an die Vorderräder weitergibt und was dann im Einstieg lediglich 35.780 Euro kostet. Kombiniert man allerdings das 6-Gang DSG mit dem Allradantrieb, so lässt sich die Zeit für den Sprint von 0 auf 100 auf 4,9 Sekunden drücken. Bei den anderen Antriebsvariationen sind es zwischen 5,5 und 5,9 Sekunden. Um die Leistung auch ordentlich und sicher auf den Asphalt zu bringen, können Getriebe, Fahrwerk, Lenkung und Differenzial mit vier unterschiedlichen Modi – Comfort, Sport, Individual und Cupra – den jeweiligen Bedürfnissen des Fahrers angepasst werden.

Wer sich einen solch sportlichen Kombi kauft, will neben der Power natürlich auch von etwas mehr Platz als im Fünftürer profitieren. Im Cupra ST äußert sich das in einem Kofferraumvolumen von knapp 590 Litern, das mit wenigen Handgriffen bis auf 1.470 Litern zu erweitern ist. Auf der Rückbank dürfen auch groß gewachsene Menschen mit einer Körperlänge von mehr als 1,80 m noch durchaus bequem reisen.

Auch in Sachen Ausstattung lassen sich die Spanier nicht lumpen: Voll-LED-Scheinwerfer, Alcantara- und Kunstlederbezüge, rote Bremssättel mit Cupra-Logo, Alu-Pedalerie, hochwertige Audioanlage, elektrische Feststellbremse oder Achtzoll-Bildschirm sowie einige Assistenzsysteme sind im Basispreis enthalten.

Bilder: © Seat