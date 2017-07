Nissan Leaf: Bremsen und Fahren mit dem e-Pedal

By

Die zweite Generation vom Elektroauto Nissan Leaf wird am 6. September vorgestellt und bringt dann eine Besonderheit mit, die so einfach wie genial ist, denn dann soll Bremsen und Fahren mit dem e-Pedal möglich sein. Anstatt zweier Pedale soll der neue Stromer auf Wunsch des Fahrers nur noch mit einem Pedal im Fußraum gesteuert werden können. Wie das funktionieren soll, erläutern wir in unseren News.

Wenn der neue Nissan Leaf am 6. September in Japan seine Weltpremiere feiert, dann wird er eine Neuheit an Bord haben, bei der man sich fragt, warum darauf nicht schon früher mal jemand gekommen ist. Bremsen und Fahren geht dann mit einem einzigen Pedal, dem neuen e-Pedal. Dabei kann das normale Gaspedal mit einem Klick am Schalter im Armaturenbrett zum schlauen Pedal gemacht werden, womit der Leaf-Pilot bis zu 90 % der Fahrsituationen im Alltag meistern können soll. Wer auf das Pedal tritt, gibt wie gewöhnlich Gas. Wird der Druck etwas verringert, bremst das Fahrzeug und wird das Fußpedal wieder komplett in die Ausgangsposition gebracht, kann das Elektroauto „selbst an steilen Steigungen und Gefällen vollständig zum Stehen“ gebracht werden und es kann dort die Position auch halten, wie die Japaner jetzt stolz verkündeten. Am Berg kann dann nach dem Halt auch mit einem Tritt auf das Pedal gleich wieder losgefahren werden. Durch die Neuerung soll gerade im dichten Stadtverkehr und bei Stop-and-Go der rechte Fuß des Fahrers erheblich entlastet werden. Was sich die Ingenieure da ausgedacht haben, seht ihr in diesem kurzen Clip:

Bilder & Video: © Nissan