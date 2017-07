Lexus LC500h: Premiere für den Hybrid-Sportler

By

Beim diesjährigen Goodwood Festival of Speed feierte vor kurzem der Hybrid-Sportler Lexus LC500h seine Premiere vor Publikum. Auf dem gräflichen Hügel in Sussex konnten sich die Festival-Gäste beim sogenannten „Hill Climb“ erstmals auch einen Eindruck vom neuen MSHS-Antrieb in Aktion verschaffen. Alle wichtigen Infos zur Hybrid-Neuheit gibt es für euch in unseren News.

Der 5,0-Liter-V8 leistet im konventionell angetriebenen Schwestermodell LC 500 satte 477 PS. Im jetzt beim Goodwood Festival of Speed im Rahmen der Sonderschau „First Glance“ vorgestellten Hybrid-Sportler Lexus LC500h wird aus dem V8 ein 3,5 Liter großer V6 (300 PS und 348 Newtonmetern Drehmoment). Für die Kraftübertragung an die Hinterachse steht eine neu entwickelte Zehnstufen-Automatik zur Verfügung. In Verbindung mit dem Elektromotor bringt es das so genannte Mehrstufen-Hybridsystem (MSHS) auf eine Systemleistung von 354 PS. Das neue Antriebskonzept soll eine Reihe von Dynamik-Vorteilen gegenüber bisher bekannten Strom-Verbrenner-Kombinationen bringen, wie beispielsweise eine verbesserte Leistungsentwicklung. Zudem soll der Elektro-Racer damit in weniger als fünf Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten.

Die neue, speziell für Hecktriebler entwickelte, globale Plattform, bringt eine optimale Balance zwischen Leistungsvermögen und Kraftstoffverbrauch hervor. In einem „M“-Mode kann manuell in die Schaltvorgänge eingegriffen werden bzw. der Fahrer kann sie wunschgemäß steuern. Und da das Getriebe an der Hinterachse in der so genannten Transaxle-Anordnung montiert ist, soll sich eine optimierte Gewichtsverteilung ergeben. Durch eine vielfältige Verwendung von Karbon- und Aluminiumteilen an der Karosserie konnten die Ingenieure eine Absenkung des Fahrzeug-Schwerpunkts erreichen. Alle Maßnahmen resultieren in einem kombinierten Verbrauchswert von 6,4 Litern je 100 km, der deutlich niedriger liegen soll als der Kraftstoffverbrauch beim konventionellen V8.

Bilder: © Lexus