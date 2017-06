Lexus CT 200h: Hybrid mit aggressiver Optik

By

Ein umweltfreundlicher Hybrid muss nicht immer langweilig aussehen. Der überarbeitete Lexus CT 200h beweist, dass Umweltschutz mit aggressiver Optik auch Spaß machen kann. Was sich an Optik und Technik getan hat und ob der Sporthybrid F Sport auch weiterhin zum Programm der Toyota-Tochter gehören wird, erklären wir euch in unseren News.

Seit 2011 wird der Lexus CT 200h verkauft. 2014 gab es das letzte Facelift. Zeit also, den Hybrid mit neuer und aggressiver Optik auszustatten. Für einen kraftvolleren Auftritt hat man ein neues Gittermuster am charakteristischen Kühlergrill erdacht und umgesetzt, das die Eleganz des Fahrzeugs nochmals steigert. Die pfeilförmigen Tagfahrleuchten mit L-Motiv sind nach oben gerückt und sitzen nun über den Scheinwerfern. Das L findet sich dann auch in der Lichtführung der neuen LED-Heckleuchten und der darunter liegenden LED-Blinker wieder. Auch die Heckklappe wurde überarbeitet und verleiht der ohnehin sportlichen Rückansicht einen zusätzlich athletischen Touch. Der untere Teil der hinteren Stoßfänger wurde überarbeitet und ist jetzt in silbernen und schwarzen Farbtönen gehalten, um den sportlichen Look weiter zu unterstreichen.

Der Innenraum soll wertiger wirken und kann jetzt auf Wunsch durch ein 10,3 Zoll großes Display weiter aufgewertet werden. Für noch mehr Individualität bei der Gestaltung des Interieurs stehen nun neue Kombinationsmöglichkeiten und neun verschiedene Materialien zur Auswahl. Die Palette der Assistenzsysteme wird im neuen Modelljahrgang durch Notbremsassistent, Fußgänger-Erkennung, die adaptive Tempomat ACC und den Spurhalte-Warner als Teil vom serienmäßigen Lexus Safety System+ ergänzt. Fortgesetzt wird auch der Lexus CT 200h F SPORT. Er bekommt anstatt der 15-Zoll-Serienfelgen neue 17-Zoll-Leichtmetallräder. Die Sportversion verfügt zudem über hochwertige Scheinwerfer mit einer Projektionsleuchte für Fern- und Abblendlicht. Im Innern demonstrieren elegante Naguri-Applikationen die Exzellenz der Takumi Handwerkskunst, die ausschließlich dem F Sport vorbehalten sein wird. Die Preise für den überarbeiteten Hybrid sind noch nicht bekanntgegeben wurden.

Bilder: © Lexus