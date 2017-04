BMW 530e iPerformance: Sparsamer Plug-in-Hybrid

By

Ab kommendem Jahr will man mit dem sparsamen Plug-in-Hybrid BMW 530e iPerformance erstmalig auch die Möglichkeit des induktiven Ladens anbieten. Im speziellen Messzyklus für diese Fahrzeuge soll die Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektromotor den Verbrauch auf nur 1,9 Liter je 100 Kilometer und den CO2-Ausstoß auf lediglich 44 Gramm pro Kilometer senken.

Mit dem BMW 530e iPerformance kommt nur wenige Wochen nach dem Start der neuen 5er-Modellgeneration ein sparsamer Plug-in-Hybrid auf den Markt. Dabei soll das Modell als Erstes der BMW-Modellpalette über die Möglichkeit zum induktiven Laden verfügen. Dabei wird eine nur etwa 40 Kilogramm schwere Bodenplatte mit integrierter Primärspule in der Garage oder im Freien installiert und über ein Kabel mit dem Stromnetz verbunden. Als Möglichkeiten ergeben sich da der Anschluss an die normale Haushaltssteckdose oder, für schnelleres Laden mit bis zu 3,2 kW pro Stunde, zum Beispiel auch die Verbindung mit einem BMW-i-Wallbox genannten, leistungsstarken Drehstrom-Anschluss. Damit soll das Laden der 9,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie des Fahrzeuges in nur knapp dreieinhalb Stunden abgeschlossen sein.

Im rein elektrischen Betrieb fährt der Plug-in-Hybrid bis zu 50 Kilometer weit, wobei das Tempo auf 140 km/h begrenzt wird. Die Praxisreichweite im Mischbetrieb wird mit bis zu 650 Kilometern angegeben. Für Vortrieb sorgt eine Kombination aus einem Vier-Zylinder-Verbrennungsmotor mit 2,0 Litern Hubraum, 184 PS und 320 Nm sowie einem Elektromotor mit 113 PS und maximal 250 Nm. Somit ergibt sich eine Systemleistung für den umweltfreundlichen 5er von 252 PS und 420 Nm. Damit beschleunigt das Fahrzeug in 6,2 Sekunden aus dem Stand auf Landstraßentempo und schafft es bis auf 235 km/h.

Der Akku ist unterhalb der Fondsitzbank positioniert, was dem Fahrzeug ein Kofferraumvolumen von über 410 Litern und einen ebenen Ladeboden beschert. Der Ladevorgang an einer Haushaltssteckdose soll auch schon nach nur fünf Stunden beendet sein.

Als weltweit erster Automobilhersteller bieten die Bayern den Digital-Charging-Service an – einen Dienst für vorausschauendes, komfortables, kosteneffizientes und grünstrom-optimiertes Laden. Dabei kann der Kunde den Ladeprozess so gestalten, dass das Fahrzeug zur gewünschten Abfahrtzeit über die vollständige Batteriekapazität verfügt und auf Wunsch zudem noch einen vorklimatisierten Innenraum aufweist. Die Preise für so viel Hightech sollen bei 52.600 Euro starten.

Bilder: © BMW