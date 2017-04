Opel Grandland X: Premiere vom Riesen-SUV auf der IAA

By

Im Herbst 2017 kommt frischer Wind in die SUV-Offensive der Rüsselsheimer: Auf der IAA in Frankfurt wird der neue Riesen-SUV Opel Grandland X seine Premiere feiern. Wie schon beim Crossland stammt auch dieses Mal ein großer Teil der Technik vom neuen Mutterkonzern PSA und dessen Ableger Peugeot 3008.

Der 4,48 Meter lange Opel Grandland X wird satte 20 Zentimeter länger als seine Markenbrüder Crossland X und Mokka X. So bleibt im Innenraum viel Platz für fünf Passagiere und 514 bis maximal 1.652 Liter Kofferraumvolumen. Premiere für den Riesen-SUV ist auf der IAA in Frankfurt/Main (14. bis 24. September 2017).

Bei der Technik baut man auf dem Peugeot 3008 vom neuen Mutterkonzern PSA auf. Allerdings ist der Rüsselsheimer drei Zentimeter länger als der Franzose. Bei der Ausstattung wird ordentlich geklotzt. So befinden sich beispielsweise Abstandstempomat, Kollisionsverhinderer, 360-Grad-Kamera, AGR-Sitze, Lenkrad- und Frontscheibenheizung sowie eine Heckklappe mit Fußkick-Öffnung an Bord. Die Voll-LED-Scheinwerfer oder eine Induktiv-Ladefunktion für das Smartphone finden sich in der Aufpreisliste.

Beim Preis und bei der Motorisierung hüllen sich die Macher noch in Schweigen. Man darf aber mal davon ausgehen, dass beim Hessen wahrscheinlich auch die Motorenpalette vom 3008 Verwendung finden dürfte. Dort gibt es aufgeladene Benziner und Diesel im Leistungsspektrum von 120 PS bis 180 PS. Auch wenn ein Allradantrieb wohl nicht den Weg an Bord finden wird, so wird die optional erhältliche elektronische Traktionskontrolle Grip Control für besten Grip in verschiedenen Fahrsituationen sorgen.

Bilder: © Opel