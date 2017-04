VW I.D. Crozz: Elektro-SUV von Volkswagen kommt 2020

By

Nach den Elektrofahrzeugen Buzz und Familie haben die Wolfsburger mit dem VW I.D. Crozz nun auf der „Auto Shanghai 2017“ das mittlerweile dritte Mitglied der I.D.-Familie vorgestellt. Mit dem Elektro-SUV will Volkswagen weiter auf der SUV-Erfolgswelle reiten. Das Fahrzeug soll den Großteil der E-Auto-Verkäufe der Niedersachsen ausmachen und 2020 auf den Markt kommen.

Mit dem VW I.D. Crozz wurde nun ein Elektro-SUV von Volkswagen vorgestellt, das 2020 auf den Markt kommen soll und als sportlicher und interaktiver Allrounder große Stückzahlen erreichen soll. In seinen Abmessungen wird die Studie kompakter sein als das neueste Serien-SUV von Volkswagen, der Tiguan Allspace, aber dennoch ebenso viel Raum bieten wie der neueste Tiguan-Ableger. Bei der Reichweite geben die Entwickler selbstbewusste 500 Kilometer an, so dass auch ausgedehnte Touren möglich sein werden.

Der E-Antrieb verteilt seine 306 PS dank Allrad auf alle vier Räder und bringt es mit der Leistung auf immerhin 180 km/h. Danach wird zur Schonung der Batterie abgeriegelt. Innerhalb von 30 Minuten sollen sich die Akkus zudem wieder zu 80 Prozent aufladen lassen. Wie schon bei den anderen Modellen der I.D.-Familie gibt es auch beim neuen CUV den Modus zum vollautonomen Fahren, der durch einen drei Sekunden langen Druck auf das Logo im Lenkrad aktiviert wird, welches dann anschließend im Armaturenbrett verschwindet und eine Einheit mit den volldigitalen Anzeige- und Bedienelementen bildet.

Neben den vielen elektronischen Highlights, wie beispielsweise das Clean-Air-System (ähnlich wie im Tesla Model X), wird mit dem neuen Modell auch noch eine überarbeitete Sechslenker-Hinterachse und ein adaptives Fahrwerk mit breiter Spreizung eingeführt. Zu den Aussichten für das neue Modell sagte Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Marke VW, laut welt.de: „Bis 2025 wollen wir den Absatz von reinen Elektrofahrzeugen auf eine Million Einheiten pro Jahr steigern. Der I.D. Crozz übernimmt dabei eine Schlüsselrolle. Die Produktion wird 2020 anlaufen“.

Bilder: © Volkswagen