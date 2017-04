Audi E-tron Sportback Concept: Elektrisches Luxus-SUV

By

Beim VW-Konzern geht neben Volkswagen und Škoda auch die Elektro-Offensive bei Audi weiter. Mit dem Audi E-tron Sportback Concept geben die Macher auf der Automesse in Shanghai (21. Bis 28. April) jetzt einen Ausblick auf ein elektrisches Luxus-SUV. Es wird das zweite rein elektrisch angetriebene Fahrzeug der Ingolstädter VW-Tochter werden, das nicht nur mit dem Antrieb, sondern auch mit Lichtspielen Akzente setzen möchte. Ab 2019 soll die Serienproduktion vom Elektroauto bereits beginnen.

Schon 2019 soll die Serienversion des viertürigen Coupés mit leicht erhöhter Sitzposition starten. Dann kommt mit dem Audi E-tron Sportback Concept ein elektrisches Luxus-SUV auf den Markt, das es mit gleich drei Elektromotoren (1 x vorne und 2 x hinten) auf eine Systemleistung von 435 PS, beim Boosten kurzzeitig sogar bis zu 503 PS, bringen soll. Dank Power und permanentem Allradantrieb spurtet das Elektro-SUV in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und soll rasch die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h erreichen. Wer seinen Gasfuß im Griff hat, soll mit dem 95 kWh großen, flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Akku mehr als 500 Kilometer weit kommen.

Die 4,90 Meter lange, im C-Segment positionierte Studie soll dank digital gesteuerter LED-Matrix-Einheiten an Front und Heck laut Hersteller „eine exzellente Lichtausbeute“ erzielen. Links und rechts vom Singleframe befinden sich zwei großflächige Lichtfelder, in denen zudem jeweils rund 250 LED in räumlicher Anordnung platziert sind. Darauf lassen sich Grafiken und auch konkrete kommunikative Zeichen – sogar in Bewegung – abbilden. Ein sogenanntes Combined Charging System (CCS) mit zwei Anschlüssen (Wechselstrom, Gleichstrom) soll eine Ladeleistung von 150 kW anstreben und so den Akku innerhalb von 30 Minuten wieder für eine Strecke von bis zu 400 Kilometern fit machen.

Bilder: © Audi AG