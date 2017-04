Der Peugeot 3008 bietet tolles Design und einzigartiges Fahrerlebnis

By

Der französische Automobilhersteller baut sein SUV-Angebot vollständig aus. Seit Herbst letzten Jahres ist der Peugeot 3008 erhältlich, der jetzt sogar mit dem „Car of the Year“-Award ausgezeichnet wurde. Was der Kompakt-SUV kann, zeigen wir euch heute!

Mit einer Länge von 4,45 Metern zählt der neue Peugeot 3008 zu den kompakten Modellen im C-SUV-Segment. Trotzdem schafften es die Peugeot-Designer, den SUV angenehm gestreckt wirken zu lassen und mit kraftvollen Proportionen zu versehen.

Beim Kofferraumvolumen und dem Platzangebot im Innenraum hat der neue Peugeot 3008 im Vergleich zu seinem Vorgänger deutlich zugelegt. So konnte zum Beispiel die Beinfreiheit hinten um 2,4 Zentimeter erhöht werden, die Kopffreiheit hinten sogar um 3,6 Zentimeter bei den Metalldachversionen (ohne Panoramadach). Im Kofferraum bietet der Peugeot 3008 jetzt 520 Liter Platz – ein Zuwachs von 88 Litern im Vergleich zum Vorgänger. Bei umgeklappter Rücksitzlehne bietet das Kompakt-SUV sogar 1.482 Liter Platz.

Auch bei den Fahrerassistenzsystemen hat der kompakte Franzose zugelegt: Sämtliche Versionen des neuen Peugeot 3008 sind serienmäßig mit Frontkollisionswarner, Active Safety Brake und der automatischen Verkehrsschilderkennung mit Darstellung der Geschwindigkeitsempfehlung im Kombiinstrument ausgestattet – Systeme, die die meisten Wettbewerber nur gegen Aufpreis anbieten.

Und auch das voll-digitalisierte i-Cockpit ist bei allen Peugeot 3008 serienmäßig. Dieses soll es nicht nur jedem Besitzer ermöglichen, es individuell zu konfigurieren, sondern auch durch „die perfekte Kombination der drei Bausteine: intuitive Fahrzeugbedienung, Kommunikation und Navigation“ begeistern.

Ausgedient hat im Peugeot 3008 übrigens die klassische Armaturentafel. Sie hat einem futuristischen Ambiente Platz gemacht. Das hoch auflösende, 12,3 Zoll große Kombiinstrument des 3008 liegt direkt im Sichtfeld oberhalb des kleinen, sportlichen Lenkrads – ein Arrangement, das wir bei allen aktuellen Peugeot stets extrem positiv wahrgenommen haben.

Zur Markteinführung in Deutschland stehen für den 3008 drei Benzin- und vier Dieselmotorisierungen im Leistungsspektrum zwischen 88 kW (120 PS) und 133 kW (180 PS) zur Wahl. Die Kraftübertragung erfolgt je nach Motorisierung über Sechsgang-Schaltgetriebe oder die innovative Sechsstufen-Automatik EAT6.

Peugeot bietet den neuen 3008 in vier aufeinander aufbauenden Ausstattungsversionen: Access, Active, Allure und GT. Die Ausstattungsvariante Allure kann mit dem besonders umfangreichen und hochwertigen GT-Line-Paket auf Wunsch noch exklusiver gemacht werden.

Ausblick Peugeot 5008

Nach dem kleinen Crossover 2008, dem City-SUV 3008 folgt demnächst der „Adventure-SUV“, der Peugeot 5008. Nach dem 3008 und dem schon im vergangenen Jahr aufgefrischten 2008 gibt es mit dem großen 7-Sitzer im C-Segment einen weiteren Meilenstein für die Marke. Der große Adventure-SUV kommt mit einer futuristisch gezeichneten Fahrzeugfront daher. Das Design der Scheinwerfer ist fast zweigeteilt und wird umrahmt vom Grill mit hochwertigen Chromapplikationen. Durch dieses außergewöhnliche, scharfkantige Scheinwerferdesign bekommt der Großraum-SUV eine ganz individuelle Note. Das fast senkrecht abfallende, ausladende Heckdesign bekommt sein Finish durch die serienmäßigen LED-Heckleuchten mit charakteristischer Drei-Krallen-Optik und Tagfahrlichtfunktion. Der Blick auf den Himmel wird durch ein großes Panoramadach zum Erlebnis.

