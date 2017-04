Peugeot 3008 gewinnt als erstes SUV den „Car of the Year Award“

By

Bei Peugeot knallten vor kurzem die Sektkorken, denn innerhalb von drei Jahren konnte man sich bereits zum zweiten Mal den „Car of the Year Award“ sichern. Auf dem Genfer Autosalon 2017 gewann der Peugeot 3008 als erstes SUV überhaupt die begehrte Trophäe, die von einer Jury aus 58 Journalisten aus 22 Ländern vergeben wurde.

Anzeige. Erstmals seit Beginn der Wahl im Jahr 1964 ist das Auto des Jahres ein SUV – der Peugeot 3008 gewann den „Car of the Year Award“ für das Jahr 2017. Damit wird deutlich, wie stark diese Fahrzeugkategorie bei den Kunden nachgefragt wird und welche Relevanz das französische Unternehmen in dieser Klasse hat. Eine Präsenz, die man mit der bald vollständigen Modellreihe (2008, 3008, 5008) komplettieren möchte. Überzeugen konnte der Crossover aus Frankreich die Journalisten vor allem durch sein Erscheinungsbild, das Innenraumdesign und sein gelungenes Gesamtkonzept. Bei der Jury-Wahl konnte sich das Fahrzeug gegen die durchaus prominente Konkurrenz aus Alfa Giulia (mit 296 Stimmen auf Platz 2) und der Mercedes E-Klasse (mit 196 Stimmen auf Platz 3) durchsetzen.

Überzeugt hat die Jury-Mitglieder vor allem das mutige und frische Design sowie die großzügige SUV-Formgebung. Der 4,45 Meter lange Wagen kann durch eine großzügige Ausstattung überzeugen. So gehören ab der Ausstattungslinie „Allure“ das aktive Parksystem Park Assist, die sensorgesteuerte Heckklappe, der Müdigkeitswarner, der Fernlichtassistent, der aktive Spurhalteassistent sowie ein aktiver Toter-Winkel-Assistent zur umfangreichen Sicherheits- und Komfortausstattung.

Damit der SUV auch mal einen Ritt ins Gelände wagen kann, schließlich ist der 3008 als 3008DKR bereits dreifacher Dakar-Sieger 2017, gibt es das patentierte Antriebsschlupfsystem Grip Control, mit dem auch auf schlüpfrigen Untergründen der sichere Fahrbahnkontakt nie verloren geht. Das System beinhaltet zudem auch eine Bergabfahrhilfe (Hill Assist Descent Control). Im Innenraum überzeugt der wertig verarbeitete Franzose vor allem durch das FOCAL®-Soundsystem, ein vernetztes 3D-Navigationssystem (NAC) sowie die Funktion Mirror Screen, die für die Spiegelung von Smartphone-Oberflächen auf den Touchscreen verantwortlich ist. Zum Start gibt es den SUV mit drei Benzin- und vier Dieselmotorisierungen im Leistungsspektrum zwischen 120 PS und 180 PS. Wie der frische und hochwertige Eindruck Neukunden aufs Glatteis führen kann, seht ihr in diesem kurzen Video:

Bilder & Video: © Peugeot