Modelloffensive bei Seat: Gleich zwei neue SUV der Spanier

Nach dem Ateca gibt es nun eine neue Modelloffensive bei Seat, bei der die Spanier gleich zwei neue SUV angekündigt haben. Das kleinere Modell soll auf den Namen Arona getauft werden und im spanischen Seat-Werk in Martorell gefertigt werden. Das größere Modell, das noch keinen Namen hat, soll dann bei Volkswagen in Wolfsburg vom Band laufen. Alle Details zu den News der VW-Tochter bekommt ihr hier bei uns.

Die SUV-Palette bei Seat wird erweitert. In einer neuen Modelloffensive wird es gleich zwei neue SUV der Spanier geben. Das erste Modell, ein Kompakt-SUV namens Arona, soll bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres starten. Produziert wird der kompakte Crossover im spanischen Stammwerk in Martorell. 2018 soll dann das bislang dritte SUV der VW-Tochter folgen, das im VW-Stammwerk in Wolfsburg vom Band laufen soll. Ein Bild vom großen Raumwunder, das den Namen einer spanischen Stadt, die bislang noch nicht fest steht, tragen soll, seht ihr hier:

Das größere Modell, das oberhalb vom Ateca angesiedelt sein wird, kann wahlweise mit fünf oder sieben Sitzplätzen bestellt werden. Dass solch ein Modell folgen würde, war eigentlich nach dem Start vom VW Tiguan Allspace oder dem Škoda Kodiaq schon fast vorauszuahnen. So soll auch das neue Modell der spanischen VW-Tochter die gleiche MQB-A2-Plattform nutzen. Über das neue Modell sagte der SEAT Vorstandsvorsitzende Luca de Meo: „Dieses Auto wird uns neue Kunden verschaffen, unser Markenimage verbessern und sehr stark auf unsere Fähigkeit auswirken, Margen zu erwirtschaften. Designt wird es in Barcelona und hergestellt in Deutschland. Die Produktion des neuen SUV in Wolfsburg, im Herzen des Volkswagen Konzerns, wird die Bande zwischen SEAT und Volkswagen weiter festigen.“

Bilder: © Seat