Suzuki Swift: Kräftig abgespeckt

Der kleine Japaner ist auf Diät. In seiner neuesten Version hat der Suzuki Swift ordentlich abgespeckt. Satte 120 Kilogramm konnten gegenüber dem Vorgänger eingespart werden, so dass die leichteste Variante des Kleinwagens jetzt nur noch 840 Kilogramm auf die Waage bringt. Vor kurzem feierte das Leichtgewicht seine Premiere auf dem Genfer Autosalon, ehe es dann im Frühjahr 2017 zu den Händlern rollt.

Die sechste Generation vom neuen Suzuki Swift wurde vor kurzem auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. So präsentiert sich das neue Modell nun einen Zentimeter kürzer, drei Zentimeter flacher und vier Zentimeter breiter als der Vorgänger. Beim Gewicht wurde kräftig abgespeckt. Mit 120 Kilogramm weniger bringt der Kleinwagen aus Fernost in seiner leichtesten Version nun nur noch 840 Kilogramm auf die Waage. Der Gewichtsverlust resultiert aus einer neuen Basisplattform, welche auch einen um zwei Zentimeter längeren Radstand ermöglicht. Unter anderem dadurch ist auch das Kofferraumvolumen um rund 50 auf 265 Liter angewachsen.

Das geringe Gewicht sollte dann auch die Arbeit für die beiden zum Start angebotenen Motoren erleichtern. Als Basistriebwerk dient ein 1,2-Liter-Sauger mit 90 PS. Darüber rangiert dann ein rund 111 PS starker 1,0-Liter-Turbobenziner. Später könnte dann noch ein Sportmodell hinzukommen, das sich dann wohl so im Leistungsbereich um die 140 PS einpendeln dürfte. Das Schalten beim Fronttriebler übernehmen wahlweise ein manuelles Fünfganggetriebe oder eine Sechsgangautomatik. In der Aufpreisliste findet sich auch das Allradsystem Allgrip Auto, das die Kraft auch zu den Hinterrädern schickt, wenn diese durchzudrehen drohen.

Auch bei den Assistenzsystemen wurde ordentlich aufgestockt, so dass der neue Swift nun über einen kameragestützten Notbremsassistenten, einen Spurverlassenswarner und ein automatisches Fernlicht verfügt. Auch ein adaptiver Tempomat mit Radartechnik kann geordert werden.

Im Innenraum wartet der Stadtflitzer unter anderem mit einem unten abgeflachten Lenkrad, einem 4,2-Zoll-Farbdisplay im Cockpit und einem Sieben-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole auf und auch an die Integration vom Smartphone wurde gedacht. Was der kleine Fünftürer kosten soll, ist bislang leider noch nicht bekannt.

Bilder: © Suzuki