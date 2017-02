Porsche Panamera Turbo S: 680 PS für den Plugin-Hybrid-Flitzer

By

Im Juli 2017 kommt der neue 680 PS starke Plugin-Hybrid-Flitzer Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid für mindestens 185.736 Euro auf den Markt. Wir haben für euch alle Fakten zum Panamera-Topmodell samt Hybrideinheit und klassischem V8-Benziner zusammengefasst.

Den 462 PS starken Porsche Panamera 4 E-Hybrid hatten wir euch ja schon im vergangenen Monat vorgestellt, jetzt haben die Schwaben mit dem Porsche Panamera Turbo S ein noch viel stärkeres Zugpferd in den Ring geworfen. Anfang März wird die nun mit Abstand stärkste Serienlimousine der Zuffenhausener Edelschmiede auf dem Genfer Autosalon 2017 vorgestellt. Ein 550 PS, starker 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor sowie eine 130 PS leistende elektrische Maschine erbringen gemeinsam eine Systemleistung von 680 PS für den Plugin-Hybrid-Flitzer. Damit geht es locker auf bis zu 310 km/h (elektronisch abgeriegelt) und man ist schneller als der „nur“ 306 km/h schnelle Panamera Turbo.

Dank der Power sprintet der Hybrid-Panamera in nur 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erledigt den Durchzug von 0 auf 200 Sachen auch in nur 8,3 Sekunden. Die Königsdisziplin der Beschleunigungs- und Bremsorgien, 0 – 300 – 0, schafft der neue Schwabe in nur 37 Sekunden. Beim Zyklusverbrauch geben die Ingenieure lediglich 2,9 Liter auf 100 Kilometern im NEFZ-Betrieb an.

Der Edel-Hybrid kann dank eines 14 kWh-Akkus sogar 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Die Ladezeit mit einem 7,2 kWh-Lader beträgt so nur schlanke 2,4 Stunden. Mit der Rekuperation kinetischer Energie hat man eine technisch elegante Lösung finden können, die beim 2,3 Tonnen schweren Fahrzeug gerade im Stadtverkehr und auf Kurzstrecken den Kraftstoffverbrauch erheblich sinken lässt. Die Preise starten bei 185.736 Euro für den normalen Turbo S, beziehungsweise bei 199.183 Euro für die Langversion Executive.

Bilder: © Porsche