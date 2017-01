Porsche Panamera 4 E-Hybrid: Edler Sparfuchs

By

Die Zuffenhausener komplettieren nun die Panamera-Produktlinie und führen 2017 mit Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera Turbo und Panamera 4S E-Hybrid gleich vier neue Familienmitglieder hinzu, die es auch in der Executive – Version (Länge von 5199 mm statt 5049 mm) mit langem Radstand geben wird. Sitzklimatisierung und Massagefunktion inklusive.

Die Preisliste für den neuen Porsche Panamera 4 E-Hybrid startet bei 107.553 Euro. Wer also stilvoll ins Büro gleiten will und dabei gerne sein reines Umweltbewusstsein behalten möchte, macht hier mit einem Verbrauch von lediglich 2,5 Liter auf 100 Kilometern und einem CO2-Ausstoß von 56 Gramm pro Kilometer sicher nicht so viel falsch. Genau auf den kürzeren Strecken kann der Plug-In-Hybrid im Vergleich zum ebenfalls sehr sparsamen 4S Diesel seine Stärken ausspielen, zumal er auch noch knapp 10.000 Euro preiswerter ist als der Selbstzünder.

Im Innenraum der mit einer Systemleistung von 462 PS standesgemäß stark bestückten Businesszentrale macht sich natürlich purer Luxus breit. Der in der Executive-Version verlängerte Radstand (plus 150 mm) kommt vor allem den Passagieren auf der hinteren Bankreihe durch eine erhöhte Beinfreiheit zu Gute. Zur Serienausstattung der Langversion gehören zudem Komfortelemente wie eine adaptive Luftfederung, ein Panorama-Dachsystem, elektrische Komfortsitze mit Komfortkopfstützen im Fond, Sitzheizung vorn und hinten sowie Sonnenrollos hinten.

Zudem kann man auf einem eigenen Bedienmodul – je nach Ausstattung des Wagens – Heizung und Lüftung, Sitzklimatisierung und Massagefunktion einstellen. Wer will, kann den Temperaturregler auf 22 Grad stellen, die Shiatsu-Massage-Funktion aktivieren und der sanften Musik aus dem Rear Entertainment-System lauschen – so macht Reisen Spaß, egal ob Kurzstrecke oder Langstrecke. Wer will, kann aus der hinteren Mittelkonsole zwei stabile Tische für Laptop oder iPad ausklappen und WLAN ist zum Arbeiten natürlich auch mit an Bord.

