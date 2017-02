Ford Fiesta ST: 200 PS aus nur noch drei Zylindern

By

Auf den Genfer Autosalon 2017 zeigt sich der neue Ford Fiesta ST erstmals der Weltöffentlichkeit. Der sportliche Dreitürer ist dabei mit einem neu entwickelten Motor ausgestattet, der 200 PS aus nur noch drei Zylindern holt. Und damit die Fahrt auch möglichst spritsparend wird, gibt es für die kleine Sportskanone zahlreiche Neuerungen rund um das Triebwerk, wie zum Beispiel eine Zylinderabschaltung bei gleichmäßiger Geschwindigkeit. Auch ein Audiosystem von B & O Play ist mit an Bord und sorgt im Cockpit für ordentlichen Sound.

Die mittlerweile dritte Generation vom Ford Fiesta ST wird Anfang März auf dem Genfer Autosalon vorgestellt. Der kleine Sportler überzeugte bislang immer mit jeder Menge Fahrspaß. Dafür sorgt in der neuen Version nun ein Motor, bei dem die 200 PS aus nur noch drei Zylindern kommen sollen. Ebenfalls neu sind die kombinierte Einspritzung und der Rußpartikelfilter, der die auch im Direkteinspritzer-Benziner entstehenden Rußpartikel zurückhält.

Und um das Fahren auch noch sparsam zu gestalten, ist der 1,5 Liter große EcoBoost-Motor mit Zylinderabschaltung ausgestattet. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit, sprich bei Teillast, wird ein Zylinder komplett abgeklemmt und der Kleinwagen läuft dann nur noch auf zwei Flammen. Steigt der Fiesta-Pilot wieder aufs Gas, zünden innerhalb von 14 Millisekunden wieder alle drei Brennräume und es werden maximal 290 Nm Drehmoment freigesetzt. In nur 6,7 Sekunden geht es dann aus dem Stand auf 100 km/h. Auch wenn die Ingenieure selbst noch nichts zum Topspeed kommuniziert haben, so dürfte die Leistung doch für knapp 250 km/h gut sein.

Der kleine Sportler will aber auch mit inneren Werten glänzen und ist dafür mit Recaro-Sportsitzen, einem Audiosystem von B & O Play oder aber auch mit einer elektronischen Charakterregelung ausgestattet, die auf Knopfdruck zwischen drei Fahrprofilen wechselt und dann die Motorcharakteristik, die Servolenkung, die Traktionskontrolle und das Sound-System entsprechend anpasst. Das Smartphone kann über Apple Carplay und Android Auto an das Sync 3-Infotainment gekoppelt werden und dann via Spracheingabe oder den 8-Zoll-Touchscreen per Tipp- und Wischbewegungen bedient werden. Die Preise für das 2018 erscheinende Sportmodell sind bislang noch nicht veröffentlicht.

Bilder: © Ford