Toyota Prius: Mehr Reichweite für den Plug-in-Hybrid

Eine bei der Kapazität auf 8,8 kWh gewachsene Lithiumionen-Batterie bringt mehr Reichweite für den Plug-in-Hybrid Toyota Prius. Der kann jetzt 50 Kilometer rein elektrisch fahren und hat auch beim Top-Speed im EV-Modus mehr zu bieten.

Die Japaner verkaufen ihren Hybrid-Bestseller ab dem Frühjahr 2017 auch wieder als Plug-in-Hybrid. Der Teilzeitstromer Toyota Prius kann dank eines 8,8 kWh großen Stromspeichers nun 50 Kilometer rein elektrisch zurücklegen. Der wichtigste Unterschied zum Vorgänger besteht in der neuen Batterie: Statt eines Nickel-Metall-Hydrid-Akkus mit 1,3 kWh kommt nun unter dem Kofferraumboden ein 8,8 kWh großer Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. Der Stromspeicher lässt sich an einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose in nur drei Stunden und zehn Minuten wieder vollladen. Mit einem Typ-II-Mode-III-Ladestecker dauert der Ladezyklus dann nur zwei Stunden.

Die Power aus dem Akku bringt dann nicht nur eine größere Reichweite, denn der 92 PS starke E-Motor beschleunigt den Fünfsitzer nun auch auf bis zu 135 km/h. In Verbindung mit dem 1,8 Liter großen Benzinmotor mit 98 PS reicht es für eine Dauer-Systemleistung von 122 PS, die für einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 11,1 Sekunden reicht. Im Mischbetrieb liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 162 km/h. Den Verbrauch geben die Ingenieure dann mit nur 1,0 Liter Superbenzin und 7,2 kWh Strom je 100 Kilometer an, was einem CO2-Ausstoß von lediglich 22 Gramm pro Kilometer entspricht. Neu in der Technikecke sind unter anderem ein Solardach, ein neues Batterieheizsystem sowie ein Tablet-Computer im Cockpit. Die Preise starten ab 37.550 Euro.

Bilder: © Toyota