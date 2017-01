Audi Q8 Concept: Wieder mehr Ecken und Kanten

By

In letzter Zeit wurde die Marke öfters für ihren vermeintlichen Design-Einheitsbrei kritisiert. Dass es auch ganz anders mit viel mehr Ecken und Kanten geht, beweist nun das Audi Q8 Concept. Der große Bruder vom ohnehin schon groß gewachsenen Q7 wurde jetzt auf der Detroit Auto Show vorgestellt und soll einen Ausblick auf das wohl Anfang 2018 erscheinende Serienfahrzeug geben.

Neu ist vor allem das Design, für das erstmals der neue Designchef und ehemalige VW-Gestalter Mark Lichte verantwortlich war. Litt das Design von Audi zuletzt ein wenig unter einer zu starken Familienähnlichkeit der Modelle, so geht es nun wieder deutlich progressiver zu. Mehr Ecken und Kanten am riesigen Kühlergrill, an den Lampen und an den unteren Lufteinlässen und vor allem die nahezu waagerechte Dachlinie prägen die Außenhaut.

Und auch im Innenraum geht man neue Wege: Ein großer Touchscreen fügt sich nahtlos in das Armaturenbrett ein und macht die Schalter bis auf ganz wenige Ausnahmen überflüssig. Das Head-Up-Display projiziert alle wichtigen Fahrdaten vor den Fahrer auf den Asphalt. Die Entwickler nennen das Augmented Reality.

Beim Antrieb setzt man in Ingolstadt auf einen Plug-in-Hybrid, dessen Basis ein 3,0-Liter-V6-Benziner bildet. In Verbindung mit einem Elektromotor soll die Systemleistung dann bei 449 PS liegen. Beim Drehmoment geben die Bayern maximal 700 Nm an. Dank starker Akkus soll das Fahrzeug maximal 60 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein können und mit einem Verbrauch von theoretisch nur 2,3 Litern auf 100 Kilometern glänzen. Das dürften dann auch die Grundzüge sein, die der Serienantrieb tragen wird. Daneben soll es dann noch einen V6- und einen V8-Diesel geben. Anfang kommenden Jahres soll die Serienproduktion starten.

Bilder: © Audi AG