Infiniti QX50: Premiere des Midsize-SUV bei der NAIAS

Mit dem Infiniti QX50 stellen die Japaner ein seriennahes Konzeptfahrzeug vor. Den Midsize-SUV präsentiert die Nissan-Tochter zum ersten Mal auf der North American International Auto Show (NAIAS), die vom 8. bis 22. Januar 2017 in Detroit stattfinden wird. Die Highlights sollen künftig teilautomatisierte Fahrkünste und ein starker, aber sparsamer Benziner sein.

In wenigen Tagen werden die Japaner mit dem Infiniti QX50 Concept eine seriennahe Studie für ein Midsize-SUV präsentieren. Die scharf gezeichneten Scheinwerfer flankieren dabei den mächtigen, trapezförmigen Kühlergrill. Ein flache Dachlinie und das coupéhaft, nach hinten abfallende Dach lassen den SUV aus Fernost kraftvoll und edel wirken. Die Designsprache wird deshalb von den Machern auch als „Powerful Elegance“ bezeichnet.

Unter dem Blech soll dann jede Menge High-Tech untergebracht werden. Der Wagen ist beispielsweise für das teilautomatisierte Fahren gerüstet und kann somit auf der Autobahn mit Hilfe eines elektronischen Co-Piloten die Spur halten oder im Stop-and-go-Verkehr selbstständig dem vorausfahrenden Wagen folgen. Innovativ soll auch der Antrieb sein, denn der neue Zweiliter-Turbobenziner kommt mit variabler Verdichtung daher. Das als VCT bezeichnete Vierzylinder-Triebwerk soll dann mit 272 PS und maximal 390 Nm so kraftvoll wie ein V6 sein, aber dennoch so effizient wie ein Diesel arbeiten. Markteinführung in den USA dürfte noch im Laufe dieses Jahres sein. Wann sich der QX50 allerdings dann auch hierzulande in die zwischen QX30 und QX70 klaffende Lücke einordnen wird, ist bislang noch völlig unbekannt.

Bilder: © Infiniti