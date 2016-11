1.360 PS für den Nio EP9 von Next EV

By

Mit dem Nio EP9 von Next EV kommt nun ein Über-Elektroauto auf den Markt. Vier Motoren mit insgesamt 1.360 PS sorgen dafür, dass schon nach 2,7 Sekunden die 100er-Marke geknackt wird. Bei der Präsentation in London haben die Chinesen noch weitere Details zum neuen Tesla-Jäger bekanntgegeben.

Für Platzhirsch Tesla wird es auf dem Markt für Elektroautos wohl noch ungemütlicher werden, denn mit dem Nio EP9 von Next EV betritt ein weiterer potenter Gegner die Arena. Das weltweit schnellste Elektroauto hatte erst im vergangenen Monat den Rekord auf der Nürburgring Nordschleife mit 7:05,12 Minuten geknackt. In London wurden jetzt noch mehr Details zum 1.360 PS-Boliden enthüllt.

Das erste Modell der neuen Marke Nio wird von vier E-Motoren, die je 250 kW leisten, angetrieben. Je zwei Motoren sitzen an der Vorderachse und zwei an der Hinterachse. Damit beschleunigt der Bolide in nur 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Schluss ist erst, bedingt durch die Bauart des Getriebes, bei 313 km/h. Beim Drehmoment sollen maximal 1.480 Nm anliegen.

Alleine die Akkus des 1.735 Kilogramm schweren Elektrosportlers wiegen 635 Kilo. Sie können aber ausgetauscht werden und sollen vollgeladen für eine Reichweite von 427 Kilometern gut sein. Mit dem entsprechenden Schnellladesystem sollen die Batterien nach 45 Minuten wieder voll aufgeladen werden können.

Vom Straßenrenner im Le-Mans-Look sollen zunächst nur sechs Stück produziert werden. Die konnte man bereits auch schon ausschließlich an chinesische Millionäre verkaufen, denn vorerst soll es das Fahrzeug nur auf dem chinesischen Markt geben. Über die Preise für den in England handgefertigten Racer schweigt man sich bislang aus. Nur so viel wurde verraten: alleine die Herstellungskosten sollen bei 1,2 Millionen Euro pro Stück liegen.

Bilder: © Next EV