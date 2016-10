Škoda Superb Sportline Combi: 280 PS starke Topversion ab 45.290 Euro

By

Mit seinen Kombis spielt der tschechische Global Player schon längst in der Champions League mit und damit die Spitzenposition bei den Verkaufszahlen noch weiter ausgebaut werden kann, gibt es jetzt ab sofort den sportlichen Škoda Superb Sportline Combi. Dessen Topversion hat bis zu 280 PS und startet ab 45.290 Euro. Was ihr dabei für euer Geld alles bekommt, erklären wir euch in unseren News.

Die tschechische VW-Tochter ist nicht zuletzt dank dem Flaggschiff einer der führenden Kombianbieter im Land. Damit das auch so bleibt, hat man jetzt für sportlich ambitionierte Familienväter den Škoda Superb Sportline Combi mit satten 660 Liter Kofferraumvolumen auf den Markt gebracht. Das bis zu 280 PS starke Sondermodell gibt es in der Topversion ab 45.290 Euro. Dafür gibt es dann die ansprechenden 19-Zoll-Alus, den schwarz lackierten Kühlerrahmen, die Chromleisten im unteren Lufteinlass, die Dachreling und die schwarzen Gehäuse der Außenspiegel. Zusätzlich sind auch noch die Nebelscheinwerfer und die hinteren Seitenfenster sowie die Heckscheibe dunkel hinterlegt. Auch im Innenraum dominiert Schwarz: Der Dachhimmel, das Sportlederlenkrad, die Alcantara-Bezüge der Sportsitze, Seitenverkleidungen sowie das Armaturenbrett sind dunkel gehalten.

Auf der technischen Seite fällt vor allem das adaptive Fahrwerk mit verstellbarer Dämpfercharakteristik auf. Als Fahrmodi können über einen Knopf in der Mittelkonsole Normal, Sport, Comfort, Eco oder eine individuelle Einstellung gewählt werden. Dank Tieferlegung rückt die Karosse zehn Millimeter näher an den Asphalt heran. Zur Grundausstattung vom Sondermodell Sportline, die auf der Ausstattungslinie Ambition basiert, kommen noch die Bi-Xenonscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik. Zusätzlich gibt es noch eine Zweizonen-Klimaautomatik, die beheizbaren Vordersitze, eine Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter und Parksensoren hinten sowie das höherwertige Musiksystem „Swing“ mit farbigem Fünf-Zoll-Touchdisplay.

Bei der Motorisierung hat der Fahrer die Wahl zwischen vier Benzinern (150 bis 280 PS) und zwei 2.0-Liter-Diesel (150 und 190 PS). Die stärkeren Motorisierungen können auch mit einem Doppelkupplungsgetriebe und mit Allradantrieb geordert werden. Die Preise für den preiswertesten Kombi mit dem Basisbenziner starten bei 35.490 Euro (Limousine: 34.390 Euro) und reichen bis hin zu 45.290 Euro beim Top-Modell mit dem 280 PS starke 2,0-Liter-TSI inklusive Sechs-Gang-DSG und Allradantrieb.

Bilder: © Škoda