Michelin Drivestyle: Vom Porsche Cayman GT 4 in die Sterneküche!

Die Michelin Drivestyle-Serie geht in die nächste Runde. In Episode zwei muss Helge Thomsen seine Wettschuld aus dem ersten Teil begleichen – und für Matthias Malmedie und sich ein feines Gericht zaubern. Und zwar in der Küche von niemand Geringerem als Michelin Sternekoch Markus Semmler. Doch schnell stellt sich heraus, dass Kochen nicht unbedingt zu seinen Sahnedisziplinen gehört. Da trifft es sich gut, dass es auch noch auf den „Track“ geht.

Doch auch auf dem selbst gesteckten Slalom-Parcours läuft es nicht rund für den selbst ernannten „Motoraver“. Markus Semmler und Matthias Malmedie knöpfen Helge Thomsen im Porsche Cayman GT4 auf dem kurzen Kurs ganze vier Sekunden ab. Vermutlich hat Helge einfach das Gripniveau der Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen unterschätzt. Kompetentes Testurteil von „Grip“-Testfahrer Matthias Malmedie: „Alter, wie die Reifen kleben, das ist nicht mehr normal“.

Kein Wunder also, dass Sportwagen-Hersteller wie Porsche, Ferrari oder Mercedes-AMG für ihre Autos der Kategorie Supersportwagen, wie dem 918 Spyder, dem 458 Speciale oder dem SLS AMG, auf die Michelin-Semislicks vertrauen. Besonderer Vorteil der Michelin Pilot Sport Cup 2 gegenüber anderer Semis: Die Variable-Contact-Patch-Technologie sorgt dafür, den Druck an der Aufstandsfläche des Reifens besonders gleichmäßig zu verteilen, damit unter allen Fahrbedingungen so viel Lauffläche wie möglich Fahrbahnkontakt hat.

Mehr seht ihr im Video! Darin erfahrt ihr auch, warum Profi-Koch Markus Semmler für seinen VW Touran auf die neuen MICHELIN CrossClimate, die als erste Sommerreifen eine Winterkennzeichnung haben, vertraut…