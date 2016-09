Porsche Panamera 4 E-Hybrid kommt 2017 für mindestens 107.553 Euro

By

Auf dem Pariser Autosalon Anfang Oktober wird der Porsche Panamera 4 E-Hybrid, den man ab sofort für mindestens 107.553 Euro bestellen kann, vorgestellt. Wir haben den Sprit-Spar-Schwaben schon einmal näher unter die Lupe genommen und verraten euch hier alle wichtigen Fakten dazu.

2017 kommt die bis zu 278 km/h schnelle und dabei durchaus umweltfreundliche Luxuslimousine Porsche Panamera 4 E-Hybrid für mindestens 197.553 Euro auf den Markt. Auch wenn die Weltpremiere erst in einigen Wochen auf dem Pariser Autosalon erfolgt, so kann der Hybrid, der auch bis zu 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann, schon jetzt vorbestellt werden.



Für Vortrieb sorgt zum einen der doppelt aufgeladene V6 mit 2,9 Litern Hubraum, der allerdings, nicht wie im Panamera 4S 440 PS, sondern nur 330 PS leistet. Auch das Drehmoment des Aggregates wurde von 550 auf maximal 450 Nm reduziert. Unterstützung bekommt er zum anderen von einem 136 PS starken und maximal 400 Nm leistenden Elektromotor. Die Systemleistung beträgt somit stattliche 462 PS und satte 700 Nm werden maximal auf die Antriebswellen gepresst. Mit dieser Power sprintet der Hybrid-Sportler in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das ist dann, genau wie der Topspeed, nur minimal langsamer als beim 4S.

Wenn der 14,1 kWh leistende Akku leer ist, kann er in 5,8 Stunden an einer haushaltsüblichen 230-Volt-Steckdose wieder vollständig aufgeladen werden. Kommt der 7,2-kW-On-Board-Lader ins Spiel, klappt das schon in nur 3,6 Stunden. Ist der Akku voll, kann der Hybrid-Panamera mit maximal 140 km/h rund 50 Kilometer weit rein elektrisch über den Asphalt gleiten. Beim kombinierten Verbrauch geben die Schwaben lediglich 2,5 Liter auf 100 Kilometern an, was einem CO2-Ausstoß von 56 Gramm pro Kilometer entspricht. Die Kraftübertragung auf alle vier Räder übernimmt ein Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, was die Acht-Gang-Wandlerautomatik des Vorgängers ablöst. Eine Luftfederung soll für maximalen Fahrkomfort sorgen.

Bilder: © Porsche