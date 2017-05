Die Mio Combo 5107 LM von MiTAC vereint Navigationssystem und Dashcam

By

Die sogenannten Dashcams – im Auto angebrachte Videokameras, die den Verkehr mitfilmen – haben in den letzten Wochen für einigen Trubel gesorgt. Landauf, landab wurde diskutiert, ob die Verwendung der Kameras legal sei. Jetzt ist klar: Dashcams dürfen genutzt werden, einzig die Veröffentlichung der Aufnahmen oder die Weitergabe an Behörden ist datenschutzrechtlich ein Problem und somit verboten – so zumindest nach Sicht der bayerischen Datenschutzaufsicht. Klar ist aber auch, dass der Trubel für einige Publicity gesorgt hat und den Kauf der Dashcams angefacht haben dürfte.

Starke Nachfrage nach Dashcams

Harold Cobben, Sales Director B2C Europa beim Dashcam-Hersteller MiTAC erklärt: „Der Trend, Fahrten aufzuzeichnen, kommt aus Asien, Russland und Osteuropa, aber nimmt in Westeuropa und auch in Deutschland schnell an Fahrt auf. Autofahrer schätzen immer stärker die Vorteile einer Dashcam als persönlichen Augenzeugen auf der Straße. Die Gesetzeslage ist in den europäischen Staaten zwar unterschiedlich, aber obwohl einige Länder den Schutz der Privatsphäre über die Verkehrssicherheit stellen, bemerken wir eine starke Nachfrage nach Dashcams.“

Die Mio Combo 5107 LM vereint Navigationssystem und Dashcam

Aktuelle Dashcams können allerdings noch mehr als nur schöne Aufnahmen zu machen. Die „Mio Combo 5107 LM“ von MiTAC etwa vereint erstmals Navigationssystem und Dashcam in einem Gerät. Die Mio Combo 5107 LM erweitert die gewohnten Standards der GPS-Navigation und integriert eine Kamera in HD-Video-Qualität, ohne dass ein weiteres Gerät auf dem Armaturenbrett angebracht werden muss.

Die Mio Combo verfügt über einen 5‘‘ Touchscreen und ist voller praktischer Features. Dank des Lifetime Map Updates inklusive Radarfallen-Aktualisierungen auf der Mio Combo muss sich kein Autofahrer mehr Gedanken über neue Karten oder Straßenänderungen machen.

Während der Fahrt kann mit einem Klick auf die Kamera-Option einfach und schnell in den Dashcam-Modus gewechselt werden. Beim Starten des Motors beginnt die 720p HD Kamera der Dashcam sogar automatisch mit der Aufzeichnung und wird so ab der ersten Minute auf der Straße zum persönlichen Augenzeugen an Bord. Dashcam und Navigation funktionieren problemlos parallel. So nimmt die Cam jeden Moment der Fahrt auf, ohne die Richtungsanweisungen dabei zu unterbrechen.

MiTAC bietet breite Palette an Dashcams

MiTAC bietet zusätzlich zur Mio Combo eine breite Palette an Lösungen für den Automobilbereich. Die „MiVue“-Serie umfasst sechs Dashcams (MiVue 508, 518, 528, 538, 538 Deluxe und 568 Touch) im Bereich von 89,99 Euro bis 179,99 Euro. Alle Geräte verfügen standardmäßig über Full HD 1080p Aufnahmefunktion und spezielle Linsen, die besonders viel Licht aufnehmen, was zu hellerem, klarerem Bildmaterial führen soll. Die Top-Modelle der MiVue Serie verfügen über eine Vielzahl zusätzlicher Features, wie zum Beispiel lebenslange Radarfallen-Updates, integriertes GPS, Touchscreen, Parkmodus oder eine 8GB Speicherkarte.

Die Navigationsgeräte aus der „Spirit 2014“-Reihe sollen den Fahrer sicher und schnell von A nach B bringen und verzichten auf komplizierte Menüführung oder Optionen, die kaum genutzt werden. Die meisten Geräte verfügen über Lifetime Map Updates, die Top-Modelle über Lifetime Radarfallen-Updates.

„Wir entwickeln und produzieren die MiVue und Spirit Produkte in unseren eigenen Fabriken, wodurch wir die Expertise aus beiden Bereichen kombinieren, um bestausgestattete Top-Geräte zu erschwinglichen Preisen bieten zu können“, so Harold Cobben über das Produktangebot von MiTAC.

Alle Produkte sind ab sofort im Mio E-Shop sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich. Mehr Infos gibt´s auch auf der Facebook-Page von Mio.