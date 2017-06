Top 10: die größten Auto-Blogs in Deutschland

By

Vor rund zwei Jahren bereits blickten wir auf die Reichweite der automobilen Blogosphäre in Deutschland. Es wurde also Zeit, ein Update zu bringen. Als Quelle diente wieder das Google-Tool „Ad Planner“. Natürlich sind die Zahlen des Ad Planner mit Vorsicht zu genießen und die absoluten Werte dürften alles andere als exakt sein, dennoch ermöglicht der Google Ad Planner grobe Rankings und Tendenzen.

Die Top 10 der größten deutschen Auto-Blogs werden weiterhin größtenteils von den bekannten und seit vielen Jahren aktiven Blogs gebildet. Neu mit dabei sind die deutsche Ausgabe de.autoblog.com des amerikanischen Autoblog.com, das formidable BMW-Blog Bimmertoday und das altehrwürdige Auto-Blog des Blog-Netzwerks Germanblogs.de.

Insbesondere de.autoblog.com und Bimmertoday können in unserer neuen Auswertung direkt Top-Plätze erklimmen. Vor allem die von AOL betriebene deutsche Version von Autoblog.com profitiert dabei natürlich maßgeblich vom (Mailer-)Traffic von der AOL-Website.

Interessant insgesamt ist der signifikante Reichweitengewinn der deutschen Auto-Blogs. So gewinnt beispielsweise der Tuningblogger 316% an monatlichen Page Views, beim Automobil-Blog sind es gar 580%. Allein die Top 10 der deutschen Auto-Blogs erreicht laut Google Ad Planner mittlerweile insgesamt über 1,3 Mio. Page Views und eine Viertel Million „Unique Visitors“ im Monat – wie unsere Recherchen und Diskussionen mit anderen Websitebetreibern ergeben haben, dürften die Ad Planner-Angaben zu „Uniquen Visitors“ allerdings weit unter den tatsächlichen Werten liegen. Nichtsdestotrotz erreichen die deutschen Auto-Blogs eine nicht uninteressante Reichweite und tragen damit in nicht unerheblicher Weise zur Meinungsbildung im deutschen Automobilmarkt bei.

1. Automobil-Blog.de 320.000 Page Views/Monat

2. de.Autoblog.com 240.000 Page Views/Monat

3. Tuningblogger.de 200.000 Page Views/Monat

4. Bimmertoday.de 180.000 Page Views/Monat

5. Autoholic.de 110.000 Page Views/Monat

6. Autodino.de 94.000 Page Views/Monat

7. DasAutoBlog.com 69.000 Page Views/Monat

8. Autoblogger.de 64.000 Page Views/Monat

9. 3Tuerig.de 44.000 Page Views/Monat

10. Auto.Germanblogs.de 36.000 Page Views/Monat

[Alle Angaben ohne Gewähr!]