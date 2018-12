Škoda Kodiaq L&K ab 40.090 Euro erhältlich

By

Das Angebot beim großen SUV wird um die Edel-Variante Škoda Kodiaq L&K erweitert, die ab sofort ab 40.090 Euro erhältlich sein wird. Für Vortrieb sorgen hier ein 1,5-Liter Benziner sowie ein 2,0-Liter-Turbodiesel in zwei Leistungsstufen. Die Ausstattung der exklusiven Ausstattungslinie besteht unter anderem aus zahlreichen Assistenzsystemen, LED-Scheinwerfern, 360-Grad-Umgebungskamera und Progressivlenkung. Alle Fakten und alle Preise bekommt ihr in unseren News.

Mit dem besonders umfangreich ausgestatteten Škoda Kodiaq L&K wird das ab 40.090 Euro erhältliche SUV ab sofort in seiner höchsten Ausstattungslinie angeboten. Die Buchstabenkombination bezieht sich dabei auf die beiden Firmengründer der jetzigen VW-Tochter Laurin und Klement. Als Antriebsvarianten stehen zum einen als Basismotorisierung ein 1,5 TSI inklusive aktivem Zylindermanagement (ACT) und Ottopartikelfilter mit einer Leistung von 150 PS und mit einem 7-Gang-Direktschaltgetriebe zur Auswahl und zum anderen ein 2,0 TDI-Motor. Den gibt es in zwei Leistungsstufen: 150 PS (ab 42.590 Euro) und 190 PS (mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb, ab 45.990 Euro). Der Selbstzünder mit SCR-System ist in drei Varianten erhältlich: Frontantrieb mit 7-Gang-DSG, 4×4-Antrieb mit manuellem 6-Gang-Getriebe (ab 42.790 Euro) sowie 4×4-Antrieb mit 7-Gang-DSG (ab 44.590 Euro).

Zur Serienausstattung gehören unter anderem 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Progressivlenkung, eine eloxierte Dachreling und getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset). Sowohl bei den adaptiven Frontscheinwerfern (AFS) inklusive Tagfahrlicht als auch bei den Rückleuchten in Kristallglasoptik kommt moderne LED-Technik zum Einsatz. Die wahlweise in Schwarz oder Beige gehaltene Lederausstattung L&K soll den luxuriösen Charakter unterstreichen und die LED-Ambiente-Beleuchtung und das Dekor Piano-Black L&K sollen für mehr Eleganz sorgen.

Mehr Sicherheit gibt es dank des großen Serienumfangs an Assistenzsystemen: Mit an Bord sind der Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie der Adaptiven Abstandsassistent, der bis zu einer Geschwindigkeit von 160 km/h einen gewählten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält. Die 360 Grad Umgebungs- inklusive Rückfahrkamera sowie die Parksensoren vorn und hinten erleichtern das Einparken.

Bilder: © Škoda