Kia e-Soul: Elektroauto mit 64-kWh-Akku

Während es ihn in den USA auch mit Benzinmotoren geben wird, wird er in Europa nur als Elektroauto Kia e-Soul zu haben sein. Der kompakte Crossover wird hierzulande mit einem 64-kWh-Akku sowie einer Leistung von 150 kW / 204 PS ausgestattet. Alles was ihr sonst noch über die auf der Los Angeles Auto Show (30.11. – 09.12.2018) vorgestellte dritte Generation des kompakten Koreaners wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Im ersten Halbjahr 2019 rollt das neue Elektroauto Kia e-Soul mit 64-kWh-Akku zu den Händlern. Die überarbeitete dritte Generation wird es in Europa ausschließlich mit einem elektrischen Antrieb geben. Neben dem leistungsstärkeren Elektroantrieb will der koreanische Stromer auch durch sein neues Fahrwerk sowie die neuen Infotainment- und Assistenztechnologien überzeugen.

Das Herzstück der Neuerungen ist aber der neue Energiespeicher, eine flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Polymer-Batterie mit einer Kapazität von 64 kWh. Waren es beim Vorgänger nur 30 kWh, so soll sich auch die Reichweite deutlich verbessert haben. Wir können leider nur noch nicht sagen wie sehr, denn die offiziellen Werte werden erst Anfang 2019 bekanntgegeben, wenn die abschließende Testphase des Stromers beendet sein wird. Mit der Batterie im Vorgänger-Fahrzeug waren jedenfalls um die 250 Kilometer nach NEFZ-Norm machbar. Gut möglich, dass mit dem neuen Stromspeicher nach dem realistischeren WLTP-Fahrzyklus ab nächstem Jahr 400 oder mehr Kilometer mit einer Ladung möglich sein werden. Auch bei der Leistung ging es kräftig nach oben. Statt 81,4 kW / 110 PS leistet der Elektromotor nun 150 kW / 204 PS. Beim Drehmoment kann er maximal 395 Nm an die Kurbelwelle schicken.

Zudem haben die Ingenieure auch das Fahrwerk überarbeitet. So verfügt es nun über eine Mehrlenker- statt einer Verbundlenkerhinterachse. Für mehr Fahrspaß, aber auch eine verbesserte Energieeffizienz sollen die vier neuen Fahrmodi (Komfort, Sport, Eco, Eco+) sorgen. Diese vier Presets beeinflussen dann auch das regenerative Bremssystem, die Klimatisierung und die Höchstgeschwindigkeit.

Statt eines konventionellen Wählhebels findet sich im Cockpit des neuen E-Autos ein Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire). Im Infotainmentsystem eingebettet sind ein 10,25-Zoll-Touchscreen, Smartphone-Integration und Bluetooth mit Spracherkennung. Neben den sieben Airbags im Fahrzeug soll das Sicherheitsniveau auch durch neue Sicherheitsassistenten wie Frontkollisionswarner mit Notbremsassistent, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Querverkehrwarner, Müdigkeitswarner und eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion gesteigert werden.

Bilder: © Kia