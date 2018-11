Mercedes GLC F-Cell: Erste Wasserstoff-SUV gehen zum Kunden

By

Ausgewählte Kunden in Deutschland kommen jetzt in den Genuss, das erste Wasserstoff-SUV der Schwaben, den Mercedes GLC F-Cell, testen zu können. Weltweit einmalig: Es handelt sich dabei um ein Elektrofahrzeug mit Brennstoffzelle und Plug-in-Hybrid-Technologie.

Die Stuttgarter übergeben jetzt die ersten Exemplare vom Wasserstoff-SUV Mercedes GLC F-Cell an die Kunden. Dazu zählen unter anderem verschiedene Ministerien auf Bundes- und Landesebene, die Nationalen Organisation Wasserstoff (NOW) und H2 Mobility, aber eben auch die Deutsche Bahn. Nur kurze Zeit später, noch im Jahr 2018, sollen dann weitere Übergaben, u.a. an die Unternehmen Air Liquide, Shell, Linde sowie an die Städte Stuttgart und Hamburg, folgen. Ab Frühjahr 2019 sollen dann auch Geschäfts- sowie Privatkunden in Deutschland via Mercedes-Benz Rent Zugang zu dem Technologieträger erhalten.

Das als Plug-In-Hybrid ausgelegte Fahrzeug hat neben einer Brennstoffzelle auch eine entsprechend große Pufferbatterie an Bord. Dieser Akku kann sowohl an der entsprechenden Ladeinfrastruktur als auch an der Haushaltssteckdose extern aufgeladen werden. Im Boden des Wasserstoff-SUV befinden sich zwei in nur drei Minuten auffüllbare Tanks mit einem Fassungsvermögen von 4,4 kg Wasserstoff. Die reine H2-Reichweite beträgt nach NEFZ 430 km und über die 13,5 kWh große Plug-In-Batterie sind zusätzlich noch einmal 51 Kilometer drin. Der 155 kW starke Elektromotor im Heck beschleunigt das Brennstoffzellen-Fahrzeug auf maximal 160 km/h. Beim maximalen Drehmoment sind 350 Nm angegeben. Für 799 Euro pro Monat können sich Kunden das sogenannte Full-Service-Mietmodell sichern, das unter anderem die gesamte Wartung und mögliche Reparaturen sowie ein Garantiepaket umfasst.

Bilder: © Daimler AG