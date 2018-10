Start ins Elektrozeitalter: Subaru plant ein Hybridmodell

By

Der Start ins Elektrozeitalter fällt bei Subaru hier in Europa bislang zwar noch recht verhalten aus, aber das soll sich bald ändern. Zum Start ist ein als Mildhybrid ausgeführtes, noch nicht näher benanntes Hybridmodell geplant. Dafür würde sich zum Start im Jahr 2019 eventuell das SUV Forester anbieten.

Im nächsten Jahr will Subaru den Start ins Elektrozeitalter in Deutschland mit einem Hybridmodell einläuten. Das erste Modell der elektrifizierten Modellpalette könnte dann 2019 der SUV Forester sein, wie die Fachzeitschrift „kfz-betrieb“ unter Berufung auf Subaru-Deutschland-Geschäftsführer Christian Amenda berichtet. Dabei ist das Mildhybrid-System allerdings erst einmal nur als Übergangslösung gedacht, denn später sollen dann auch rein elektrische Fahrzeuge in das Modellportfolio übernommen werden.

Der Mildhybrid dient ausschließlich der Unterstützung eines Verbrennungsmotors und nimmt nicht die Rolle des alleinigen Antriebes an. Die Elektrifizierungsrate der Fahrzeugpalette soll dann nach und nach gesteigert werden. Dazu könnte dann unter anderem auch das in den USA bereits erhältliche Crossover-Modell XV mit seinem Plug-in-Hybridantrieb kommen, das auch über längere Strecken ein rein elektrisches Fahren ermöglicht. Zur Notwendigkeit der angestrebten Elektrifizierung sagte Amenda: „Auch wir werden die CO2-Ziele ohne Elektrifizierung nicht erfüllen können.“

Bilder: © Subaru