Peugeot e-Legend Concept: Elektro-Studie mit 49-Zoll-Monitor

PSA stellt auf dem Pariser Autosalon (04. bis 14. Oktober 2018) die Elektro-Studie Peugeot e-Legend Concept vor, die an das legendäre 504 Coupé erinnern soll. Dabei ist nicht nur der 462 PS starke E-Motor, der das Fahrzeug in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen soll, spektakulär, sondern auch ein 49-Zoll-Monitor im Fußraum des Konzeptfahrzeuges.

Mit der Elektro-Studie erweisen die Franzosen dem vielleicht schönsten jemals gebauten Peugeot-Modell, dem 504 Coupé, die Ehre: Das Peugeot e-Legend Concept ist mit einem elektrischen Antrieb sowie einem 49-Zoll-Monitor unter der Klangleiste ausgestattet. Doch der Reihe nach: Die neue Studie der Franzosen wird wohl als Hülle für einen Ausblick auf die neuen Möglichkeiten in Sachen Elektromobilität und Autonomes Fahren dienen.

Wer das Boost-Programm anwählt, kann dem E-Motor maximal 462 PS und 800 Nm Drehmoment entlocken. Die Power wird dann auf alle vier Räder verteilt. Der französische Autokonzern gibt an, dass damit der 0-auf-100-km/h-Normsprint in weniger als vier Sekunden erledigt sein soll. Beim Topspeed sind 220 km/h angegeben und die Reichweite soll mehr als 600 Kilometer (WLTP) betragen, ehe der 100-kWh-Akku leer ist.

Das Ausstattungshighlight des Konzeptfahrzeuges ist aber wohl der im Fußraum installierte und gekrümmte Bildschirm mit 4K-Technologie. Seine Bildschirmdiagonale beträgt 1,25 Meter, was 49 Zoll entspricht. Zusätzlich finden sich dann noch 29 Zöller in den beiden Türen und je ein zwölf Zoll großer Bildschirm in den Sonnenblenden. Und weil der Fahrer bei so viel Ablenkung den Fokus auf den Straßenverkehr verlieren würde, soll er einfach in den autonomen Fahrmodus schalten und die Steuerung dem Elektroauto selbst überlassen. Hierfür wird es zwei Modi für autonomes Fahren geben: Soft (Komfort-orientiert) und Sharp (Dynamik-orientiert) geben. Seine Premiere wird die Elektro-Studie auf dem Pariser Automobilsalon 2018 feiern.

Bilder: © PSA Group