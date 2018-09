Transporter mit Hybrid-Technik: Ford Transit auf der IAA Nutzfahrzeuge

By

Auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (Publikumstage: 20.–27.9.2018) wird es dank zwei neuer Varianten für den Ford Transit den beliebten Transporter erstmals mit Hybrid-Technik zu sehen geben. Eingeführt wird neben dem serienreifen Transit Custom PHEV mit Plug-in-Hybrid-Technologie auch das erste Fahrzeug seines Segments mit einem 48-Volt-Mild-Hybrid-Antrieb (mHEV).

Auf der Messe IAA Nutzfahrzeug wird ein neuer Transporter mit Hybrid-Technik, der Ford Transit Custom PHEV, das erste Mal vorgestellt. Er hat eine rein elektrische Reichweite von bis zu 50 Kilometern. Möglich wird das durch einen 1,0-Liter-Dreizylinder aus dem Pkw-Bau, der als Range Extender wirkt und der die unterhalb des Laderaumbodens verbauten flüssigkeitsgekühlten Lithium-Ionen-Batteriepacks wieder auflädt. Damit lässt sich der Aktionsradius auf mehr als 500 Kilometer steigern. Das Modell soll in der zweiten Jahreshälfte 2019 auf den Markt kommen.

Und auch eine 48-Volt-Mild-Hybrid-Variante, bei Ford als mHEV bezeichnet, wird in Hannover vorgestellt. Damit ist es möglich in Roll- oder Verzögerungsphasen die Bewegungsenergie zu rekuperieren und die dabei gewonnene elektrische Energie in einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Spannung von 48 Volt zu speichern.

