BMW X3 M und BMW X4 M: Erster Auftritt der beiden Power SUV bei der DTM

Wer sich am Wochenende zum Nürburgring begeben hatte und sich dort die Rennen der DTM angeschaut hat, hat sie vermutlich schon gleich wiedererkannt, denn im Vorprogramm der Tourenwagenrennen hatten die beiden Power-SUV BMW X3 M und BMW X4 M jetzt ihren ersten Auftritt vor großem Publikum. Alles, was wir bis jetzt über die beiden sportlichen Mittelklasse-SUV wissen, erfahrt ihr in unseren News.

Bei der DTM auf dem Nürburgring hatten die beiden Power-SUV aus Garching, BMW X3 M und BMW X4 M, jetzt ihren ersten großen Auftritt. Im Rahmenprogramm der Rennveranstaltung wurden die neuen Mittelklasse-SUV vor den Fans auf den Tribünen auf und ab gefahren. Und trotz dezenter Tarnfolie konnte man da schon ein paar Details erkennen: großzügig dimensionierte Lufteinlässe in der Frontpartie, große Felgen sowie die typische Abgasanlage mit den vier Endrohren.

Unter der Haube soll der neue Reihensechszylinder-Motor S58 stecken, der in beiden Modellen zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird. Er ist der Nachfolger vom aktuellen S55-Motor und soll in Zukunft auch in anderen Modellen wie den M3 und den M4 zum Einsatz kommen. Auch wenn konkrete Daten bislang noch streng geheim sind, so haben die Ingenieure schon durchblicken lassen, dass das neue Triebwerk insgesamt sauberer, stärker und effizienter sein soll als das alte Aggregat. Möglich machen könnte das wahrscheinlich auch unter anderem eine weiterentwickelte Form der Wassereinspritzung, welche erstmals bei der 500 PS starken S55-Variante für den M4 GTS zum Einsatz kam.

Frank van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH, sagte zu den beiden Neulingen: „Mit ihren M typischen Performance-Eigenschaften werden der BMW X3 M und der BMW X4 M neue Maßstäbe für Dynamik in ihrem Fahrzeugsegment setzen.“ Allerdings werden wir uns bis zur offiziellen Vorstellung noch ein wenig gedulden müssen. Die Premiere soll erst Anfang nächsten Jahres über die Bühne gehen und erst im zweiten Quartal 2019 soll der Marktstart erfolgen.

Bilder: © BMW Group