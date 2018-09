Abarth 595: Bis zu 180 PS für den italienischen Giftzwerg

By

Der sportliche Fiat 500-Ableger, der Abarth 595, wird neu aufgelegt. In der überarbeiteten Variante leistet der italienische Giftzwerg bis zu 180 PS. Eine Auspuffanlage mit aktiver Klappensteuerung für besonders sportlichen Sound auf Knopfdruck gibt es obendrauf. Was ihr vom kleinen Sportler erwarten könnte und welche Preise von euch verlangt werden, erfahrt ihr in unseren News.

Die Fiat-Sportabteilung hat den 595er in gleich vier Versionen und einem Sondermodell wieder neu aufgelegt. Zur Wahl stehen der 595, der 595 Pista, der 595 Turismo, Abarth 595 Competizione und zusätzlich das Sondermodell Abarth 695 Rivale. Unterschiedliche Bezeichnungen bedeuten natürlich auch unterschiedliche Leistungsstufen: 145 PS (Basis), 160 PS (Pista), 165 PS (Turismo) und 180 PS (Competizione und für das Sondermodell 695 Rivale).

Für das sportliche Fiat 500-Derivat gibt es für alle Modellvarianten, außer dem Rivale, die neue Lackfarbe Rally Gelb. Wer bei den vielen Versionen auf einen Blick wissen will, welche Variante da gerade vor einem steht, der schaut sich am besten mal die spezifischen Einsätze in den Stoßfängern an, denn die sind bei der Basisversion mattschwarz gehalten, beim Abarth 595 Turismo in Wagenfarbe lackiert und beim Abarth 595 Competizione sind sie mattgrau. Kenner werden es vielleicht schon gemerkt haben – der Namenszusatz Rivale stammt aus der Zusammenarbeit mit der Motoryacht-Werft Riva und daher stammt auch die serienmäßige Zweifarb-Lackierung mit der Kombination aus Riva Blau oben und Shark Grau im unteren Bereich.

Das leistungsstärkste Modell der Baureihe, der Abarth 595 Competizione, ist mit einem 180 PS starken Motor sowie der serienmäßigen Dual-Mode-Abgasanlage Record Monza ausgestattet, bei der ein Ventil auf Knopfdruck den Auspuffsound verändert. Je nach Wunsch des Abarth-Piloten kann der Sound dann markant, aber auch zurückhaltend oder aber besonders kraftvoll sein. Der Einstieg in die Fiat 500-Sportwelt gelingt bereits ab 18.890 Euro für den 145 PS starken Abarth 595 und endet dann erst bei 30.500 Euro für das Sondermodell in der 180 PS starken Cabrio-Version 695 C Rivale. Alle Preise findet ihr auch noch einmal hier:

Abarth 595, 107 KW (145 PS): 18.890 Euro

Abarth 595 Pista, 118 KW (160 PS): 21.690 Euro

Abarth 595 Turismo, 121 KW (165 PS): 22.990 Euro

Abarth 595 Competizione, 132 KW (180 PS): 25.690 Euro

Abarth 695 Rivale, 132 KW (180 PS): 28.500 Euro

Abarth 595C, 107 KW (145 PS): 21.490 Euro

Abarth 595C Pista, 118 KW (160 PS): 24.290 Euro

Abarth 595C Turismo, 121 KW (165 PS): 25.590 Euro

Abarth 595C Competizione, 132 KW (180 PS): 28.290 Euro

Abarth 695C Rivale, 132 KW (180 PS): 30.500 Euro

Bilder: © Fiat Chrysler Automobiles